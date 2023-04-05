الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«شيخ البلد على مقصلة الإعدام».. ملخص الحلقة 14 من مسلسل سره الباتع

سره الباتع
سره الباتع

حرص عدد كبير من الجماهير على مشاهدة الحلقة 14 من مسلسل سره الباتع، والذي يذاع على قناة الحياة، وon، وon drama، إذ اشتعلت الأحداث بعد إعلان الجنرال بيللون، قائد الحملة الفرنسية، قرار إعدام شيخ البلد، والذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، بعد صلاة الظهر، إذا لم يسلم حامد، والذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح السعدني نفسه. 

ملخص الحلقة الـ 14 من مسلسل سره الباتع 

اشتد الغضب القائد الفرنسي بيللون، من حامد، والذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، لأنه فعل جرمين في حق الحملة الفرنسية، الأولى عندما قتل 3 من الجنود الفرنسيين، والثانية تشييع الأهالي والفلاحين على مجابهة الجنود الفرنسيين خلال محاكمته، وفر هاربًا.

في هذه الأثناء تدخل زوجة شيخ البلد، والتي تجسد دورها الفنانة عايدة رياض، وتضرب المنادي الذي يصرخ على أهل القرية معلنًا قرار الجنرال بيلون، بإعدام شيخ البلد، وتطالبه أن يصمت، لأن شيخ البلد لن يموت، في هذه الأثناء تذهب صافية، والتي تلعب دورها الفنانة حنان مطاوع، إلى منزل أحد شباب القرية وتطلب منه أن يأخذها لحامد، لأنها تريد رؤيته.
 

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تردد القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد: 12206.

 الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع 

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا.

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