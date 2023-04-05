الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد شعبان يشارك فى دراما رمضان بـ 4 مسلسلات

الفنان محمد شعبان
الفنان محمد شعبان

يشارك الفنان محمد شعبان في موسم رمضان الحالى بـ 4 مسلسلات درامية دفعة واحدة، وذلك بعد نجاحه فى عدد من الأعمال الدرامية التي قدمها رمضان الماضى، ويظهر شعبان فى مسلسل "الأجهر" بطولة النجم عمرو سعد ودرة، للمخرج ياسر سامى، ويظهر خلال الأحداث بدور "الكحلاوى" وهو تاجر ذهب، وتجمعه المشاهد مع سيد رجب وسارة سلامة، وأوضح "شعبان" أن ترشيحه جاء من قبل خالد صفوت مسئول الكاستينج للعمل، لافتا الى أنه قام بتصوير جميع مشاهده فى لبنان.

ويظهر الفنان محمد شعبان فى الموسم الرمضانى بأكثر من شخصية مختلفة، حيث يقدم فى مسلسل "جعفر العمدة" مع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامى، شخصية "محام"، وفى مسلسل "ألف حمد لله على السلامة" مع النجمة يسرا يظهر بشخصية عامل مطار وهى الشخصية التى رشحه لأدائها أحمد تمام المسئول عن كاستنج مسلسل "الف حمدلله ع السلامة"، كما يظهر بدور طبيب فى مسلسل "حرب" مع النجم أحمد السقا ومحمد فراج للمخرج أحمد نادر جلال، وقد رشحه لهذا الدور إبراهيم فرج مسئول كاستينج المسلسل.

وأعرب محمد شعبان عن سعادته بمشاركته المتميزة فى دراما رمضان، مؤكدا أن ردود الأفعال على أدواره إيجابية جدا وفاقت توقعاته خصوصا دوره فى مسلسل "الأجهر" مع عمرو سعد حيث يقدم من خلاله دورا محوريا فى الأحداث، مشيرا إلى أن المخرج ياسر سامى أدار فريق العمل باحترافية خلف الكاميرا.

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