إرادة حديدية وطقس غريب.. أمور لا تعرفها عن مدرب الزمالك المحتمل

اقترب الألماني هايكو هيرليتش من تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك بعدما استقر مجلس الإدارة على اسمه خلال الأيام الماضية.

صاحب الـ51 عامًا كان مدربًا لنادي بايرليفركوزن وهو أبرز محطاته في البوندسليجا لكنه لم يدرب منذ عامين بعد رحيله عن تدريب أوجسبورج في أبريل 2021.

الزمالك عاد للمدرسة الألمانية بعد غياب 15 عامًا حيث كان آخر مدرب ألماني عينه الأبيض هو راينر هولمان في 2008.

“الدستور” في السطور التالية يستعرض لكم أبرز الأشياء التي قد لا يعرفها جمهور الزمالك عن مدرب الفريق الجديد هايكو هيرليتش في تقرير كان عرضه موقع “البوندسليجا” عن المدرب منذ 6 سنوات عندما تولى تدريب ليفركوزن.

طفل شرس

كان هيرليتش طفل شرس واندفاعي ولم يكن الجميع يسيطر عليه في المدرسة حيث فسر ذلك وقال: “لم أكن أرى أن ذلك كان خطأي ، ولم أستطع أن أفهم سبب معاقبي ، وفشلت بشكل عام”.

هرليتش في سن الـ 15 هدد مدرب ألمانيا بالخروج من لقاء، بسبب عدم استدعاءه لقائمة المنتخب.

طقس غريب لقراءة الكتاب المقدس

زميله السابق مارتن دهلين قال إنه رجل غريب وصرح:“رجل غريب يجلس على المرحاض ويقرأ الكتاب المقدس”.

في السياق، قال هيرليتش:"إيماني العميق ليس منظمًا ببساطة، إذا كان هناك إله ، فهو بالتأكيد ليس آلة لتوزيع الرغبات".

مواجهة مع أوليفر كان

في موسم 1999 لعب هيرليتش مباراة مهمة مع بروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ في لقاء لا ينسى له أمام الحارس الألماني الأسطوري أوليفر كان.

وصل بايرن ميونيخ إلى دورتموند ليقترب من اللقب ، واحتاج الأخير للنقاط لتعزيز آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

قال هيرليتش:"أتذكر أن يورجن كوهلر قال لي “ يمكن أن يتضايق أولي ”كان" من الكرات العالية، فقط أزعجه قليلاً ، وسيفقد أعصابه ".

حقيقة أن هيرليش سجل هدفين ، محطماً آمال حارس بايرن في تحطيم الرقم القياسي في الدوري الألماني لدقائق دون أن تهتز شباكه أي هدف ، لم يساعد في مزاج كان.

وقال هيرليش: "لم يكن كان يبدو جيدًا بالنسبة للهدف الثاني، ربما كان كثيرًا بالنسبة له، جاء وضغط أنفه في رقبتي".

وأتم:"لم يعضني، لكنني كنت أحتفل في الداخل بأن هذا الحارس الاستثنائي أظهر ضعفًا."

إرادة كبير لدرجة كسر الحائط

تحدثت إريكا والدة هيرليتش عن إصراره وإرادته الكبيرة قائلة: "إرادته القوية هي أكثر سماته تميزًا، كان يحط الحائط برأسه.