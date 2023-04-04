بنك ناصر يعلن طرح شهادة «حياة كريمة» لمدة ثلاث سنوات بفائدة 18%

قال محمد عبد العزيز، نائب العضو المنتدب ومستشار رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنه سيتم طرح شهادة إدخارية ثلاثية «3 سنوات» شهادة «حياة كريمة » بالتنسيق بين بنك ناصر ومؤسسة حياة كريمة، من خلال سعر فائدة يتم تحديدها من خلال لجنة إدارة الأصول والخصوم وتسمى لجنة «الألكو» وهي فى انعقاد دائم، حيث إن سعر الفائدة فى تغيير دائم.

وأشار رئيس البنك، إلى أنه من المتوقع أن يكون سعر الفائدة فى حدود 17 إلى 18٪، وسيتم إطلاقها خلال هذا الأسبوع، لتجهير البرامج الخاصة بالحاسب الآلي للتعامل معها، موضحًا أنها بمثابة صندوق يستثمر في استثمارات بنك ناصر الاجتماعي، بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف محمد عبد العزيز، أن الشهادة الإدخارية حياة كريمة، تمنح استثناء للمتبرع إما أن يكون العائد كامل لحياة كريمة، أو نصفه يعود للمشروع والنصف الآخر يعود له، فهي تعد عمل خير لا ينقطع، مشيرًا إلى أن الشهادة متوفرة للأفراد والشركات.

ولفت إلى أن برنامج حياة كريمة فى حاجة إلى أموال لأزمة لدعم عمليات التطوير في القرى، وهذه الشهادة تأتي في إطار عمليات التطوير لمؤسسة حياة كريمة ومساعدتها في الحصول على الأموال اللازمة لدعم عملياتها.