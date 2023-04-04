محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة اختيار عدد من الوظائف القيادية

ترأس اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماع لجنة القيادات لاختبار المتقدمين لشغل وظيفة مديري عموم الشئون الانتاجية والاقتصادية بديوان عام المحافظة والادارة العامة للصيدلة ومكافحة الامراض المتوطنة وناقلات الامراض بمديرية الشئون الصحية والادارة العامة للمجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري وتنمية الثروة الحيوانية بمديرية الزراعة وسكرتيري مدينتى بنها وشبرا الخيمة والتي تم الاعلان عنها وذلك لإختيار الأكفأ والأنسب للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة وسماح ابراهيم مدير مديرية التربية والتعليم وخالد عبد العليم مدير مديرية التضامن الاجتماعي ورشا منصور مدير مديرية التنظيم والادارة والدكتور طارق الششتاوي أستاذ بكلية حاسبات ومعلومات بجامعة بنها وأعضاء اللجنة المشكلة.

وتم خلال الاجتماع إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين لاختيار أفضل العناصر لشغل تلك الوظائف وفقاً لأحكام القانون والشروط المُعلن عنها مسبقاً .

وأوضح محافظ القليويبة أن المحافظة تسعى دائما لاختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية ، لافتاً إلى أن الاختيار بين المتقدمين يتم طبقًا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة لتطوير أداء العمل بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين بالإضافة إلى التعرف على الإمكانيات البشرية لكل متقدم والإنجازات التي حققها والمؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويرى للنهوض بالمنظومة.

وفى سياق متصل، أشرف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على إزالة مخالفة فورية في المهد لبناء أسوار خرسانية بدون ترخيص على مساحة ٢٠٠٠متر على طريق طابا من جهة والجهة الأخرى على طريق مصر إسكندرية الزراعي، وذلك فور رصده من قبل المتابعة الميدانية، يأتي ذلك تماشياً مع خطة الدولة لمنع كافة الممارسات غير القانونية والتعدي على ممتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص حفاظاً على مُقدرات الأجيال القادمة.

وشدد محافظ القليوبية على رئيس مركز ومدينة بنها بتنفيذ الإزالة بالكامل لجميع الأعمدة الخرسانية المخالفة وفك شداد الخشب مع مصادرة جميع مواد البناء الموجودة بالموقع وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالف حفاظاً على هيبة وحقوق الدولة.

فيما أكد "الهجان" على أننا مستمرون في مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، والتي يتم رصدها من خلال وحدة المُتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفوري معها، مشدداً على أنه لن يسمح نهائياً بأي تعديات جديدة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف التعديات سواء بالبناء المُخالف أو التعدي على أراضي أملاك الدولة أوالأراضي الزراعية وإزالتها فورًا.

وفي السياق ذاته شدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالإستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهاً بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين .

