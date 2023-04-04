الثلاثاء 04 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأديب مسئولين سابقين بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

محكمة
محكمة

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمًا في قضية اتهام 5 من المسئولين والموظفين بالمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، لاتهامهم باستخدام السيارة الخاصة بالمنطقة الأزهرية دون وجه حق، ما تسبب في هلك السيارة وقطع بونات بنزين بمبلغ 3 آلاف جنيه، وزيوت قيمتها 900 جنيه . 

وعاقبت المحكمة «أ.ع»، مسئول الحركة والتشغيل بمنطقة وعظ كفر الشيخ الأزهرية بالخصم 10 أيام من راتبه، وخصمت أجر 20 يومًا من راتب ي.ر سائق بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

كما خصمت أجر شهر من راتب كلًا من «ر.ه»، مسئول الحركة والتشغيل بإدارة الشئون الإدارة بالمنطقة، ف.م مدير الشئون الإدارية، وغرمت «أ. ع»، مدير عام المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ سابقا بغرامة تعادل أجر شهر.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، قام بإحداث كشط وشطب وتعديل أمر التشغيل الخاص بإحدي السيارات بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 14 لسنه ٢٠٠٦.

وقام الثاني بقيادة السيارة الخاصة بالمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ بها ، بدون أوامر تشغيل وقطع مساحة 2786 كليو متراً خلال الفترة من 14/7/2020 حتی 22/9/2020 وصرف بونات بنزین بمبلغ 3301 جنيهاً، وزيوت قيمتها 929.66 جنيهاً بدون وجه حق بالمخالفة للتعليمات (وذلك وفقا للوارد بتقرير الاتهام).

فيما نُسب للمحال الثالث ، سمح بتشغيل السيارة خلال الفترة من 14/7/2020 حتی 22/9/2020 بدون أوامر تشغيل مما ترتب عليه صرف وقود لها بمبلغ 3301.18 بدون وجه حق ودون اتخاذه إجراء حيال ذلك بالمخالفة، وقام بإعداد أوامر التشغيل لتلك السيارة على خلاف الحقيقة خلال تلك الفترة بعد تاريخ التفتيش على القسم يوم 22/9/2020 سترا لاستخدام السيارة وقطع مساحة 2786 كيلو متراً بدون وجه حق، قام بإحداث كشط وشطب وتعديل بأمر التشغيل، قام بصرف بونات وقود وزيت للسيارة شيفورليه أوبترا 
خلال الفترة من 14/7/2020 حتی 22/9/2020 رغم عدم خروج السيارة خلال تلك الفترة بأوامر تشغيل رسمية مما ترتب عليه قطع السيارة لمسافة تقدر بـ 2786 كم وكذا نسبة إهلاك السيارة خلال تلك الفتره بما قيمته مبلغ 5556.35 جنيه بدون وجه حق، وشارك المجال الرابع والخامس في المخالفة كلًا علي حسب موقعه الوظيفي.

كفر الشيخ اتهام قضية مجلس الدولة المحكمة التأديبية قطع بونات بنزين

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