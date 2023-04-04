إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين فى أبوسلطان بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص في تصادم سيارتين في منطقة أبوسلطان التابعة لمدينة فايد بالإسماعيلية، ونقلوا لمستشفى فايد وجامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة، يفيد ورود بلاغ لمرفق الإسعاف يفيد تصادم سيارتين في أبو سلطان أمام شركة الأدوية.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين أنه نتيجة تصادم سيارتين ط ص ا٨٣٩٥ مع ط ا ج٩٤١٧ في أبو سلطان أمام شركة الأدوية، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

تم نقل 3 المصابين لمستشفى فايد وجامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.