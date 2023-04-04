الثلاثاء 04 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هشام حنفى: «الشركة المتحدة رجعتنا لأيام البطولات الكبرى»

الدورة الرمضانية
الدورة الرمضانية الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الاعلامية

أعرب الكابتن هشام حنفي لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، عن شكره وامتنانه للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على جهودها الواضحة في جميع المستويات وحرصها على إسعاد العاملين بها من خلال إقامتها للدورة الرمضانية لهم.

 

وقاد “حنفي”، فريق “أون إف إم”، خلال المباراة التي المقامة أمام فريق سينرجي، على أحد ملاعب مركز شباب الجزيرة، في إطار الدورة الرمضانية الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

 

وانطلقت أولى مباريات اليوم الثاني من منافسات الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية حيث تُقام 4 مواجهات، الأولى ستجمع بين سينرجي أدفرتايسنج وأون سبورت إف إم وفريق قناة dmc مع شركة بريزنتيشن وتذكرتي وبي إنترأكتف، وتختتم مواجهات اليوم في المباراة التي ستجم بين أون تي في وإكسلانت.

 

وانتهى مباريات، الأحد، ضمن منافسات الدورة الرمضانية بفوز فريق قناة “القاهرة الإخبارية” على “اكسترا نيوز” بهدفين لهدف، وفاز فريق ستادات على سينرجي 4-1، وتعادل فريق قناة “سي بي سي سفرة” مع قناة “اكسترا لايف”، لكنه فاز بركلات الترجيح.

 

هشام حنفي النادي الأهلي المنتخب المصري الدورة الرمضانية المتحدة للخدمات الإعلامية

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