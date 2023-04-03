أسامة الأزهري: نريد من الأزهر تخريج رجال صادقين يؤتمنوا على الدين والوطن

شخصية اليوم التي تحدث عنها الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، في برنامج "رجال صدقوا"، هي من المملكة الأردنية، وهو الشيخ إبراهيم القطان، الذي تقلد مناصب رفيعة، في أعقاب تخرجه في الأزهر، حيث توج بمنصب قاضي قضاة المملكة الأردنية، والتي توازي منصب النائب العام في مصر.

ولفت الأزهري، خلال لقاه مع الإعلامي أحمد الدريني في برنامج "رجال صدقوا": "نقطة النور فيه حياته هو أستاذه الشيخ محمد الخضر الشنقيطي الذي نشأ في موريتانيا تعلم فيها، ورحل للحجاز، ثم للأردن وسار قاضي قضاة الأردن.

وأردف: "إبراهيم القطان، بيقول ربنا أنعم علي بهذا الإمام العظيم، وهو الأب الروحي له، لازمه 3 سنوات، نفخ فيه روح العلم، مسكه من يده وسافر به لمصر وسجل له في الأزهر، ولما وصل مصر مع شيخه، نزلوا ضيوفا على أخيه العلامة محمد حبيب الله الشنقيطي، وفي اليوم التالي ذهب للأزهر مع شيخ يمني اسمه محمد علي الأهدل اليمني، بقي قائما في القاهرة قانعا بما أتاه الله بالرزق البسيط غرفة في القاهرة ويعيش حياة الكفاف".

وتابع: "طول الطريق يحدثهم الأهدل بلهجته اليمينية عن الأزهر والعلم والعلماء"، مشيدًا بهذه الخلطة موريتاني ويمني وأردني في رحاب الأزهر المصري.

وختم الأزهري، بأنه مهموم بصنعة العلم والعلماء والرجال الصادقين الذين يؤتمنوا على الدين والوطن، مردفا: "مهموم بإعادة استنساخ تجربة صناعة الرجال الكبار نعيد تصنيع الرجال الكبار للجيل القادم للأزهريين، ونخرج أجيال أمينة على البلد والأزهر والشرع الشريف".