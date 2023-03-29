أسامة الأزهرى يكشف ملامح الارتباط الوثيق بين مصر والسودان

قال الشيخ أسامة الأزهري، علم من علماء الأزهر الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن السودان له في وجدان المصريين مكانة شديدة الخصوصية وشديدة التميز، ومهما كانت القربة بين مصر وباقي الأشقاء من الدول العربية إلا أن السودان يظل صاحب مكانة شديدة التميز:" متأكدين من نفس مكانة مصر والمصريين في قلوب الأشقاء السودانيين".

العلاقات المصرية السودانية

وأكد الشيخ أسامة الأزهري، خلال لقائه ببرنامج "رجال صدقوا" مع الإعلامي أحمد الدريني، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الشيخ محمد نور الحسن زين العابدين المالكي الأزهري السوداني الذي كان يُعرف بالشيخ محمد الحسن كان من أبناء دولة السودان الشقيقة الذين تركوا بصمة واضحة يقدرها أجيال الأزهر كافة.

علامات السودان

وأضاف أن الشيخ محمد الحسن أتي إلى مصر وهو بعمر الـ14، وبسبب عزيمته القوية على تحصيل العلم استطاع التفوق والتميز بالأزهر، كما أنه تولى الكثير من المناصب المهمة بالأزهر مثل منصب وكيل الأزهر ووكيل كلية المعارف، كما أنه كان من الذين يبثون الحماس والقوة بقلوب المصريين أثناء ثورة 1919.