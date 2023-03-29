الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أسامة الأزهرى يكشف ملامح الارتباط الوثيق بين مصر والسودان

الشيخ أسامة الأزهري
الشيخ أسامة الأزهري

قال الشيخ أسامة الأزهري، علم من علماء الأزهر الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن السودان له في وجدان المصريين مكانة شديدة الخصوصية وشديدة التميز، ومهما كانت القربة بين مصر وباقي الأشقاء من الدول العربية إلا أن السودان يظل صاحب مكانة شديدة التميز:" متأكدين من نفس مكانة مصر والمصريين في قلوب الأشقاء السودانيين".

 

العلاقات المصرية السودانية

وأكد الشيخ أسامة الأزهري، خلال لقائه ببرنامج "رجال صدقوا" مع الإعلامي أحمد الدريني، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الشيخ محمد نور الحسن زين العابدين المالكي الأزهري السوداني الذي كان يُعرف بالشيخ محمد الحسن كان من أبناء دولة السودان الشقيقة الذين تركوا بصمة واضحة يقدرها أجيال الأزهر كافة.

 

علامات السودان

وأضاف أن الشيخ محمد الحسن أتي إلى مصر وهو بعمر الـ14، وبسبب عزيمته القوية على تحصيل العلم استطاع التفوق والتميز بالأزهر، كما أنه تولى الكثير من المناصب المهمة بالأزهر مثل منصب وكيل الأزهر ووكيل كلية المعارف، كما أنه كان من الذين يبثون الحماس والقوة بقلوب المصريين أثناء ثورة 1919.

أسامة الأزهري مصر والسودان العلاقات المصرية السودانية رجال صدقوا دي ام سي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 7.. أحمد السقا يُشارك في عمليات البحث عن «مربوحة»

حيثيات حبس 10 متهمين في قضية رشوة آثار إمبابة

القصة الكاملة لعودة الطفل شنودة إلى أسرته

مسلسل الصفارة.. أبناء أحمد أمين الثلاثة يتصدرون «الترند»

أذان المغرب في اليوم السابع من شهر رمضان في كل المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار