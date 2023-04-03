الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حنان مطاوع: أتخذ قناع الصمت فى هذه الحالة ولا أعبر عن غضبى

حنان مطاوع
حنان مطاوع

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها تنسحب عندما لا يروقها أمر حتى لا تجرح شخصًا آخر، مؤكدة أنها تتخذ قناع الصمت قليلًا جدًا ما تعبر عن غضبها ولكنها تعبر عن ضعفها.

ضعفي يخصني وغضبي يضايق الآخرين

وأضافت خلال لقائها في برنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمذاع عبر فضائية "الحياة": "ضعفي يخصني وغضبي يضايق الآخرين، وضعفي جزء إنساني آخر".

وتابعت، أنه من رحمة الله بها أن الأقنعة لم تسقط عن الأشخاص القريبين منها كعائلتها وأصدقائها المقربين، مضيفة: "أوقات تحب ناس وتتعشم في آخرين وتتقرب منهم وتكتشف أن هناك قدرًا من الزيف والنفاق والتلوث فانسحب وهذا حصل مع زميلة ولكن لم تكن صديقة ولكن كنت أراها نجمة وفنانة أو مخرج". 

وأكدت أنها تتمنى أن ترتدي قناع الشخص البارد، لأنها تأخذ الدنيا على أعصابها، مشيرة إلى أن البرود يحمي مشاعرنا، كما أنها تتمنى أن ترتدي قناع ابنتها لأنها تنسى بسرعة مثل كل الأطفال وبريئة متسامحة والدنيا عندها سلام. 

حنان مطاوع قناع الصمت غضبها يضايق الآخرين جزء إنساني قناع الشخص البارد

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