بسمه وهبة لـ عبدالناصر زيدان: بيقولوا عليك بهلوان وقبّيض؟.. رد صادم للأخير

شن عبد الناصر زيدان هجومًا حاداً على الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، واصفه إياه بـ"المدّعي والكاذب".

ورد عبد الناصر، خلال حواره مع بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة" على قناتي "المحور" و"النهار"، على سؤال: "بيقولوا عليك بهلوان وبتقبض من ناس عشان تشتم ناس تانية.. فما ردك؟"، قائلًا:" خالد الغندور خسر كل القضايا وهو مدعي وكاذب، فقد ادعى عليا كذبًا وبهتانًا، وانا رافع عليه قضايا، وهو أحد أهم عناصر، الفتنة الموجودة بين الأهلي والزمالك، ولا يعنيه إلا التريند، لكن أنا اتحدث بالموضوعية والاحترام".

وكشف عبد الناصر زيدان حقيقة بثه أغنية "بلية ودلدول" والسخرية من الإعلامي خالد الغندور وقصار القامة قائلا:"بليه الدلدول، لا علاقه لها بخالد الغندور، والمحكمة رأت أصل الفيديو".

في حديثه لـ بسمة وهبة، قال:"مش عاوزه ياخد من وقتي.. بعتبره مش موجود في حياتي.. مين خالد الغندور عشان اعتذر له أو أشرح له، انتي محاميه خالد الغندور؟"