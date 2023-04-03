تفاصيل أحداث الحلقة السابقة من مسلسل «علاقة مشروعة» قبل عرض حلقة اليوم

شهدت الحلقة الـ11 من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، وعدد آخر من النجوم، والمذاع عبر قنوات DMC وDMC دراما والحياة، أحداثًا مُثيرة وتصاعدًا في الأحداث، ومفاجآت غير متوقعة، نستعرض تفاصيلها لكم قبل عرض حلقة اليوم.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11

بدأت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11، باكتشاف «أحمد» ابن ياسر جلال، علاقة أبيه بـ«بثينة» التي تجسد شخصيتها الفنانة مي عمر، الأمر الذي تسبّب في إصابته بحالة من الصدمة يعيشها عقب رؤية والده في أحضان سيّدة أخرى داخل مكتبه.

هذا الأمر أصاب «أحمد» بحالة من الذهول والإنكار وجعله يترك المنزل وليلته التي أعدَّها والديه للاحتفال بعيد ميلاده، هاربًا مع صديقته «روبي»، وهو في حالة بكاء شديدة وانهيار تام دون أن يخبر أحدا عما اكتشفه أو إلى أين ذهب.

وخلال أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11، عقب وقت قصير، اكتشف الحاضرون اختفاء «أحمد» من الحفل، الأمر الذي أصابهم بقلق شديد، بما فيهم والده «عمرو» الشخصية التي يُجسدها الفنان ياسر جلال، خاصة بعد بحثٍ طويلٍ عليه في كافة أرجاء المنزل، ولم يجدوه.

انتقلت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11، إلى «دينا» صديقة «بثينة» و«أمجد»، حيثُ دعَته الأولى إلى الجلوس معه في منزلها، بعد أن ادعت نشوب خلاف بينها وبين صديقتها بثينة.

ثمَّ تحوّل المشهد إلى سهرة رومانسية بينهما، ومن ثمَّا وقوع «أمجد» في غرام «دينا» صديقة طليقته «بثينة» مي عمر، إذ خرجا إلى تناول العشاء بأحد المطاعم الفاخرة، وتبادلا حديثًا رومانسيًا وأظهرا انجذابهما لبعضهما أثناء.

تعود أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11 وتتصاعد عندما اتهمت «بثينة» سائق «عمرو» الشخصي بسرقة ساعتها، فبعد عودة مي عمر (بثينة) إلى منزلها بعد إجراء فحوصات طبية عند طبيبها للاطمئنان على وضع الجنين، وجدت «طارق» سائق ياسر جلال (عمرو) الشخصي في المنزل، والذي أخبرها بأن «عمرو» أرسله بأغراض إلى المنزل.

طلبت «بثينة» من «طارق» أن يضع الأغراض ويذهب، وهو ما فعله الأخير، وحدثت مفاجأة بعدها بدقائق، حيث اتصلت «بثينة» بزوجها «عمرو» تخبره بأن ساعتها قد سُرقت من منزلها، وطلبت منه أن يحضر حالاً، وبعد أن جاء أخبرته بأن «طارق» هو الذي سرقها كونه الوحيد الذي دخل منزلها في غيابهما، ويأتي «طارق» ويبرر بأنه لم يسرقها، في حين طلبه «عمرو» بالاعتراف ولم يصدقه.

وانتهت الحلقة 11 من مسلسل علاقة مشروعة، بمرض «بثينة» المفاجئ أثناء صعودها سُلم الطابق الأعلى بالبيت، وتعرضت للسقوط على الأرض، وقامت بالاتصال على صديقتها «دينا» بسنت شوقي، وطلبت منها الحضور إليها سريعًا وأخذها إلى المستشفى.

وفور وصول «بثينة» إلى المستشفى ضمن أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11 أجرى الطبيب المعالج لها عددًا من الفحوصات الطبية، وفاجأها بأنها قد فقدت «الجنين»، لتصطدم مي عمر بالخبر، وتنتهي الحلقة في إطار تشويقي لما ستكشفه حلقة اليوم.

مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل “علاقة مشروعة” بطولة ياسر جلال ومي عمر، ويشارك في بطولة المسلسل كل من مراد مكرم، وداليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

وتدور قصة مسلسل «علاقة مشروعة» في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا «داليا مصطفى»، ويدخل في علاقة مع بثينة «مي عمر» زوجة صديقه أمجد «مراد مكرم».