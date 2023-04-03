الخارجية الصينية تعلن عن زيارة الرئيس الفرنسى لبكين هذا الأسبوع

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، اليوم، عن أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيزور الصين في الفترة ما بين الـ5- 7 من أبريل الجاري.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان نشر عبر موقع وزارة الخارجية الإلكتروني، قائلة: بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج، سيزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بكين، في الفترة ما بين الـ5- 7 من أبريل.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن قصر الإليزيه، أن ماكرون يعتزم خلال زيارته للصين بحث الوضع في أوكرانيا مع القيادة الصينية، وتحذير بكين من تقديم الدعم العسكري لروسيا.

وأضافت الوكالة أن ماكرون سيسعى لإعادة العلاقات بينه وبين الرئيس الصيني، شي جين بينج، عقب فترة طويلة من انقطاع الاتصال الشخصي، بسبب جائحة "كوفيد- 19".

وكان آخر لقاء بين ماكرون وشي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، وكانت آخر زيارة لماكرون إلى بكين في يناير 2018.