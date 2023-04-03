«تضامن النواب» تناقش عدم وجود مكتب شئون اجتماعية بدار السلام بسوهاج اليوم

تعقد لجنة التضامن بمجلس النواب، اجتماعا لها اليوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق رضوان، بشأن عدم وجود مكتب شئون اجتماعية بعزبة رضوان بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع طلب إحاطة ثان مقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن تقديم مساعدات أثاث وفرش للأهالي من خلال الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في مشروع مثلث ماسبيرو.

كما يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة اليوم الاثنين، وذلك لمناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

ويهدف مشروع القانون إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الأحد، في المجموع على على تقرير اللجنة المشتركة من «السياحة والطيران المدني» ومكاتب لجان الخطة والموازنة والتعليم والبحث العلمي والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.