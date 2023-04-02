الخسارة الثانية على التوالى.. باريس سان جيرمان يسقط أمام ليون فى الدورى الفرنسى

واصل باريس سان جيرمان، نتائجه السيئة في بطولة الدوري الفرنسي بعد سقوطه أمام أوليمبيك ليون بهدف نظيف في الجولة 29.

وحصل ليون على ركلة جزاء، في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، بعد تعرض أحد لاعبي الفريق للعرقلة من قِبل الحارس جيانلويجي دوناروما.

ونفذ الفرنسي ألكسندر لاكازيت ركلة جزاء ليون، ولكنه لم يكن محظوظًا حيث أهدرها بعدما اصطدمت كرته بقائم المرمى.

وتمكن ليون من تسجيل هدفه في الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 56، وذلك عن طريق برادلي باركولا، بعد استغلاله لعرضية سايل كومبيدي.

وضغط باريس سان جيرمان من أجل إدراك التعادل عن طريق ليونيل ميسي وكيليان مبابي لكن الفريق الباريسي فشل ليواصل نتائجه السلبية.

وكان باريس سان جيرمان قد خسر في الجولة الماضية أمام رين بهدفين دون رد.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 66 نقطة في المركز الأول، في حين ارتفع رصيد ليون إلى 44 نقطة في المركز التاسع.



