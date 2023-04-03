الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أحد أولياء الأمور يشيد بتطوير مدرسة «نزلة السلام» بفضل مبادرة «حياة كريمة»

مدرسة من أعمال حياة
مدرسة من أعمال حياة كريمة

قدمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لسكان الريف المصري بجميع محافظات الجمهورية، الكثير من الخدمات، وذلك للارتقاء بالمستوى المعيشي للسكان وتوفير جميع احتياجاتهم التي يعتمدون عليها بطريقة أساسية في حياتهم اليومية، واهتمت المبادرة بتطوير المدارس وتوفير جميع ما يحتاجه الطلاب والمعلمون خلال التدريس، حيث عملت على تطوير الفناء وافتراشه بالنجيلة الخضراء لممارسة الرياضة عليه، إلى جانب توفير المقاعد والأجهزة التعليمية الحديثة للطلاب.   

تغيير الألوان الرمادية للفصول.. وتأهيل دورات المياه في الصف

«أحمد حسن»، ولى أمر أحد طلاب الصف الثالث الابتدائى بمدرسة نزلة السلام الابتدائية المشتركة، بقرية الصف، التابعة لمحافظة الجيزة، يروي تفاصيل التطوير الذي حدث داخل المدرسة بفضل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث في الماضي كان الفناء متهالك ولا يصلح لممارسة الرياضة عليه ، إلى جانب تهالك المقاعد داخل الفصول وذلك الأمر كان يسبب الكثير من المشاكل للطلاب و يجعلهم غير محبين للذهاب إلى المدرسة ، لكن بعد مد يد العون من قبل المبادرة تغير الحال.

وقال «أحمد» في  حديثه لـ«الدستور» إن التطور الذي حدث داخل المدرسة بعد دخولها ضمن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري جعلها على أعلى مستوي بعدما جددت المبادرة المقاعد و فرشت الفناء بالنجيلة الخضراء بأرضيته، ما جعله مناسبًا للعب الأطفال، وجعلهم يحبون المدرسة ، إلى جانب إدخال الأجهزة التعليمية الحديثة التي تساهم كثيرًا في عملية التعليم.

وذكر أن نجله أصبح يحب الذهاب إلى المدرسة بعدما كان يهرب من منها ن وذلك بعدما شاهد التطوير الذي حل عليها، مختتم بتوجه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات لسكان القرية، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري.   

 

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