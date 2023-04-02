جعفر العمدة الحلقة 11.. ماذا يفعل محمد رمضان بـ منة فضالي بعد اعترافها بالحمل؟

تعرض، بعد قليل، مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11 الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان وذلك عبر قناة دي ام سي دراما الفضائية.

ويشهد مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11 العديد من المشاهد والأحداث الهامة خاصة بعد اعتراف منة فضالي التي تجسد دور “نرجس” في المشهد الأخير من الحلقة السابقة لزوجها محمد رمضان الذي يجسد دور “جعفر العمدة” بأنها حامل بالرغم من منعه لزوجاته والتنبيه عليهم باتخاذ احتياطتهم اللازمة لعدم الحمل.

وينتظر جمهور محمد رمضان ومشاهدي مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11 ماذا سيكون رد فعل “جعفر العمدة” بعد خبر حمل “نرجس”، كما ستشهد الحلقة 11 عدد من المشاهدة الهامة حول نجل “جعفر العمدة” المختطف، إضافة إلى خروج الفنان منذر رياحنة من السجن.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة 11

ويعرض مسلسل جعفر العمدة عقب اذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة والربع مساء على قناة دي ام سي دراما كما يعرض في تمام الساعة السادسة وعشرون دقيقة عبر منصة واتش ات الرقمية، فيما يعاد المسلسل على قناة دي ام سي دراما الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

وفي العاشرة والربع مساء يعرض على قناة دي ام سي العامة، والإعادة الساعة الخامسة صباحا، الإعادة الثانية الساعة العاشرة إلا الربع صباحا.

أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة يضم نخبة من نجوم الفن بجانب النجم محمد رمضان وهم كل من: