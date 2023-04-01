السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 10.. محمد رمضان يشتري مطعم بعد منع دخوله بالجلابية

جعفر العمدة
جعفر العمدة

طلبت النجمة زينة التي تجسد شخصية “عايدة” من محمد رمضان الذي يجسد شخصية “جعفر العمدة” ان يعزمها على العشاء خارج حي السيدة زينب وذلك ضمن أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل جعفر العمدة التي عرضت مساء اليوم السبت.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 10

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كما طلبت عايدة من جعفر العمدة أن يخرج معها بدون ان يرتدي الجلباب لكنه رفض بشدة ونبهته أن المكان الذي سيذهبون له يرفض الدخول بهذا الزي لكنه أصر على موقفه.

وعندما ذهبا إلى المطعم قام أفراد الأمن بمنع جعفر العمدة دخوله بهذا الزي مما دفعه لشراء المطعم بالكامل خاصة وأن عايدة قالت له إنه يعتبر من أقرب وأحب الأماكن لها وذلك ليعبر عن حبه الشديد لها.

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 10

 

وسيطر محمد رمضان على قوائم الأعلى مشاهدة في “يوتيوب” بمشاهد مختلفة من حلقات جعفر العمدة، بالإضافة إلى تصدره “الترند” على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

يعود نجاح مسلسل جعفر العمدة لعدة عوامل، أبرزها مشاركة كوكبة من النجوم في بطولته بجانب محمد رمضان، وقصته المثيرة والمليئة بالأحداث الشيقة في كل حلقة، بالإضافة إلى الإخراج المتميز لمحمد سامي، وما تحظى به الدراما الاجتماعية الشعبية من اهتمام لقطاع عريض من الجمهور في مصر والوطن العربي.

وتدور أحداث جعفر العمدة فى إطار اجتماعى شعبي داخل حي السيدة زينب، ويظهر محمد رمضان بشخصية “جعفر العمدة”، وهو متزوج من 4 سيدات: مي كساب- إيمان العاصي- منة فضالي- زينة، ويمتلك عددا من شركات المقاولات، ويبحث عن ابنه المختطف منذ ولادته قبل 19 عامًا.

والمسلسل إنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وسيناريو وحوار مهاب طارق.

ويشارك في بطولة جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، كوكبة كبيرة من نجوم الفن، وهم: مي كساب، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، وزينة، وهالة صدقي، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وفريدة سيف النصر.

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