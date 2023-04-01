بعد عثور محمد رمضان على بلال شامة.. مفاجأت في الحلقة 10 من«جعفر العمدة»

تشهد الحلقة العاشرة من مسلسل جعفر العمدة الذي يخوض بطلوته النجم محمد رمضان، العديد من المفاجات والأحداث الشيقة.

وكانت الحلقة التاسعة التي عرضت مساء أمس شهدت عثور “جعفر العمدة” الذي يجسد دوره النجم محمد رمضان على “بلال شامة” الذي يجسد دوره الفنان مجدي بدر والذي اختطف نجله في يوم ولادته.

وتشهد الحلقة العاشرة من مسلسل جعفر العمدة اللقاء الأول بين جعفر العمدة وبلال شامة بعد مرور 19 عاما منذ اختطاف نجله ولكن ماذا ستكشف لنا الأحداث، حيث توقع عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هروب بلال شامة قبل أن يقع في قبضة جعفر العمدة وتنبأ عدد آخر من الجمهور بأنه ستكون هناك “علقة” جديدة تشهدها الحلقة العاشرة من مسلسل جعفر العمدة.

موعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل جعفر العمدة

وتعرض الحلقة العاشرة من مسلسل جعفر العمدة مساء اليوم السبت عبر شبكة قنوات دي ام سي الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية وذلك في المواعيد التالية:

يعرض المسلسل عبر قناة دي إم سي دراما في تمام الساعة 6.15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1.30 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهر اليوم التالي.

الساعة 6.15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1.30 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهر اليوم التالي. فيما يعرض عبر قناة دي إم سي العامة في تمام الساعة 10.15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 9.45 صباحا.

ويعرض عبر منصة واتش ات الرقمية في تمام الساعة 6.20 مساء.



أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة