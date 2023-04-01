مسلسل جعفر العمدة الحلقة 9.. بلال شامة في قبضة محمد رمضان

تلقى محمد رمضان “جعفر العمدة”، في بداية مسلسل جعفر العمدة الحلقة 9، مكالمة هانفية من الفنان عماد صفوت “إسماعيل”، والذي أبلغه عن مكات اختباء “بلال شامة”.

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 9

وخلال احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 9 ، يتوجه “جعفر العمدة” مسرعًا إلى مدينة الإسكندرية للمكان الذي يتواجد فيه “بلال شامة” الذي يجسد شخصيته الفنان مجدي بدر وانتهت احداث الحلقة التاسعة قبل المواجهة المنتظرة بينهما.

احداث مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة تدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبى داخل حي السيدة زينب حول جعفر العمدة - محمد رمضان المتزوج من 3 سيدات ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات ويقابل خلال مشواره "عايدة" - زينة ويتعرف عليها ويتزوجها لتكون الزوجة الرابعة.

ويعيش جعفر العمدة مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيا أو أصابه مكروه.

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة عدد كبير من الفنانين وهم كل من :

محمد رمضان - مي كساب - إيمان العاصي - هالة صدقي - زينة - منذر رياحنة

أحمد داش - عصام السقا - فريدة سيف النصر - جوري بكر - طارق النهري

مجدي بدر - أحمد فهيم - عماد صفوت - لمى كتكت - بيومي فؤاد

تأليف وإخراج محمد سامي - إنتاج شركة ميديا هب بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

ويعرض مسلسل جعفر العمدة عبر شبكة قنوات dmc بشكل حصري بالإضافة إلى منصة واتش ات الرقمية.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة دي ام سي العامة

الساعة العاشرة والربع مساء.

الاعادة الساعة الخامسة صباحاً.

الإعادة الثانية الساعة العاشرة إلا ربع صباحاً.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة دي ام سي دراما