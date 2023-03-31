الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 9.. تعرف على اسم شهرة بيومي فؤاد داخل السجن

بيومي فؤد
بيومي فؤد

يظهر النجم بيومي فؤاد خلال احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 9 بطولة النجم محمد رمضان بشخصية “عاصم فودة” ومسجون بسبب كثرة الديون.

 

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 9

وفي الحلقة التاسعة من مسلسل جعفر العمدة كشف الفنان بيومي فؤاد “عاصم فودة” لنجلته زينة “عايدة” اثناء زيارتها له عن اللقب الذي اطلقه عليه المساجين وهو “خشية” وعبر لها عن مدى معاملتهم السيئة له والإهانة الشديدة التي يتعرض لها، وطلب منها سرعة انقاذه للخروج من السجن في اسرع وقت ممكن.

وضمن مسلسل جعفر العمدة الحلقة 9 ، اضطرت النجمة زينة التي تجسد دور “عايدة” الزواج من “جعفر العمدة” - محمد رمضان بعد أن اشترط عليها الزاوج منه لاعطاءها مبلغ 40 مليون جنيه ومساعدة والدها لسداد ديونه وخروجه من السجن.

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ويظهر بيومي فؤاد خلال احداث مسلسل جعفر العمدة ،  كضيف شرف في عدد قليلة من الحلقات واستطاع ان يضع بصمته المتميزة في المسلسل والذي يسجد خلالها شخصية تجمع بين الكوميديا والتراجيدي ومختلفة عن اي عمل قدمه من قبل.

مسلسل جعفر العمدة يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن بجانب النجم محمد رمضان وهم كل من النجمة زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

ويعرض مسلسل جعفر العمدة على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، وقناة dmc العامة الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، وعلى منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

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