محمد رمضان يسيطر على ترند «يوتيوب» بمقاطع مسلسل جعفر العمدة (فيديو)

حقق النجم محمد رمضان نجاحا ساحقا بمسلسله الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم “جعفر العمدة” والمعروض خلال شهر رمضان عبر قنوات DMC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية.

وسيطر محمد رمضان على ترند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بمشاهد مختلفة من حلقات مسلسل جعفر العمدة واستطاع أن يحتكر الترند لصالحة، بالإضافة إلى تصدره ترند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتصدر محمد رمضان المركز الأول لترند يوتيوب بمشهد من الحلقة الثامنة بعنوان “لما تفكر ما تردش على جعفر العمدة و نعيم فتوح دي هتكون النتيجة”.

كما تصدر المركز السادس بمشهد يجمع محمد رمضان والفنان الشاب أحمد داش بعنوان: “جعفر راح يحمي سيف من خطر لكن سيف عرف يحمي نفسه وقام بالواجب”.

وجاء في المركز الـ 12 بمشهد يجمع “رمضان” و"داش" ويحمل عنوان "جعفر طلب يشارك سيف هل سيف هيوافق ؟".

وجاء مشهد يجمع بين مي كساب ومحمد رمضان من الحلقة الثامنة التي عرضت امس في المركز 13 بعنوان “ثريا بتستسمح جعفر لآخر مرة قبل ما توافق على جوازها من كارم”.

كما احتل مشهد “علقة” جعفر العمدة لـ كارم فتح الذي جاء في الحلقات الأولى ترند “يوتيوب” في المركز الأول لعدة أيام ويحتل حاليا المركز الـ 30 ويحمل المشهد عنوان "الخناقة الأولى بين جعفر العمدة و عيلة فتح الله".

وفي المركز 32 جاء مشهد “علقة” جعفر العمدة لعزت وحمل المشهد عنوان “علقة جعفر لعزت بعد اكتشاف كذبه وسر علاقته ببلال شامة”.

ويعود نجاح مسلسل جعفر العمدة لعدة عوامل أبرزها مشاركة كوكبة النجوم المشاركين في بطولته بجانب محمد رمضان وقصة العمل المثيرة والمليئة بالأحداث الشيقة في الحلقة الواحدة، بالإضافة إلى الصورة الإخراجية بقيادة المخرج محمد سامي والدراما الاجتماعية الشعبية التي تحظى باهتمام قطاع عريض من الجمهور في مصر والوطن العربي.

قصة وأحداث مسلسل “جعفر العمدة”

مسلسل جعفر العمدة تدور احداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل حي السيدة زينب ويظهر محمد رمضان بشخصية “جعفر العمدة” ومتزوج من 4 سيدات هم الفنانة مي كساب، والفنانة إيمان العاصي، والفنانة منة فضالي، والفنانة زينة وهو رجل أعمال ويمتلك عدد من شركات المقاولات ويبحث عن ابنه المختطف منذ ولادته قبل 19 عام.

أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وسيناريو وحوار مهاب طارق.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب النجم محمد رمضان كوكبة كبيرة من نجوم الفن وهم كل من:

الفنانة مي كساب، والفنانة إيمان العاصي، والفنانة منة فضالي، والفنانة زينة

هالة صدقي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر.

مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، فريدة سيف النصر، جوري بكر.

طارق النهري، أحمد عبد الله، احسان الترك، بيومي فؤاد.