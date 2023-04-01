السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جعفر العمدة الحلقة 10.. محمد رمضان عن فقدان ابنه: 19 سنة بقول هانت

محمد رمضان وعصام
محمد رمضان وعصام السقا

أعرب النجم محمد رمضان، خلال احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19 عن حزنه الشديد لفقدان نجله الرضيع منذ 19 عامًا في أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل “جعفر العمدة” التي عرضت اليوم عبر قنوات “دي إم سي” الفضائية.

 

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19

وجمع مشهد في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19 ، بين كل من محمد رمضان الذي يجسد شخصية “جعفر العمدة” وبين عصام السقا الذي يجسد شخصية “نعيم” وأعرب محمد رمضان عن استياءه الشديد من عدم قدرته على العثور على مختطف ابنه بالرغم من أنه كان يكاد أن يمسك به.

وضمن مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19 ، قال جعفر لـ “نعيم: “19 سنة بقول هانت ومفيش حاجه بتهون.. وابنك مش جنبك لتحس انك مخوخ كأنك راجل عجوز من غير عكازه”.

 

قصة مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة تدور أحداثه فى إطار اجتماعي شعبي داخل حي السيدة زينب حول جعفر العمدة- محمد رمضان المتزوج من 3 سيدات ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات ويقابل خلال مشواره "عايدة"- زينة- ويتعرف عليها ويتزوجها لتكون الزوجة الرابعة.

ويعيش جعفر العمدة مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيا أو أصابه مكروه.

مسلسل جعفر العمدة تدور أحداثه فى إطار اجتماعي شعبي داخل حي السيدة زينب حول جعفر العمدة- محمد رمضان المتزوج من 3 سيدات ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات ويقابل خلال مشواره "عايدة"- زينة- ويتعرف عليها ويتزوجها لتكون الزوجة الرابعة.

ويعيش جعفر العمدة مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

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ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة عدد كبير من الفنانين وهم كل من:

  • محمد رمضان - مي كساب - إيمان العاصي - هالة صدقي - زينة - منذر رياحنة.
  • أحمد داش - عصام السقا - فريدة سيف النصر - جوري بكر -  طارق النهري.
  • مجدي بدر - أحمد فهيم - عماد صفوت - لمى كتكت - بيومي فؤاد.
  • تأليف وإخراج محمد سامي- إنتاج شركة ميديا هب بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة دي إم سي العامة

  • الساعة العاشرة والربع مساء.
  • الإعادة الساعة الخامسة صباحًا.
  • الإعادة الثانية الساعة العاشرة إلا الربع صباحًا.

 مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة دي إم سي دراما

  • الساعة السادسة والربع مساء.
  • الإعادة الساعة الواحدة والنصف صباحًا.
  • الإعادة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
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