السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«جعفر العمدة» الحلقة 10.. صدمة محمد رمضان بعد اعتراف منة فضالي بحملها

محمد رمضان ومنة فضالي
محمد رمضان ومنة فضالي

اعترفت الفنانة منة فضالي التي تجسد دور “نرجس" لزوجها “جعفر العمدة” الذي يجسد دوره النجم محمد رمضان بأنها حامل وذلك في أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل جعفر العمدة.

واستقبل “جعفر العمدة” اعتراف زوجته “نرجس” بصدمة شديدة خاصة وأنه نبه على جميع زوجاته بعد الإنجاب بعد أن فقد نجله منذ عام 19 عامًا.

وانتهت الحلقة العاشرة بمشهد اعتراف “نرجس” لـ"جعفر العمدة" في مشهد مشوق لما سيحدث في الحلقة الحادية عشر والمقرر عرضها مساء غد الأحد عبر قنوات “دي إم سي” الفضائية ومنصة "واتش إت" الرقمية.

وتدور أحداث جعفر العمدة فى إطار اجتماعى شعبى داخل حى السيدة زينب، ويظهر محمد رمضان بشخصية جعفر العمدة، وهو متزوج من 4 سيدات: مي كساب- إيمان العاصي - منة فضالي - زينة ويمتلك عددًا من شركات المقاولات، ويبحث عن ابنه المختطف منذ ولادته قبل 19 عامًا.

وتعرض الحلقة العاشرة من مسلسل جعفر العمدة مساء اليوم السبت عبر شبكة قنوات "دي إم سي" الفضائية ومنصة "واتش إت" الرقمية وذلك في المواعيد التالية:

  • يعرض المسلسل عبر قناة "دي إم سي" دراما في تمام الساعة 6.15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1.30 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهر اليوم التالي.
  • فيما يعرض عبر قناة “دي إم سي” العامة في تمام الساعة 10.15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 9.45 صباحًا.
  • ويعرض عبر منصة "واتش إت" الرقمية في تمام الساعة 6.20 مساء.

ويشارك فى بطولة جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، كوكبة كبيرة من نجوم الفن، وهم: مى كساب، وإيمان العاصى، ومنة فضالى، وزينة، وهالة صدقى، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وفريدة سيف النصر.

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