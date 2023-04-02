مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11.. يبحث الجمهور عن مواعيد عرض الحلقة الحادية عشر من مسلسل «علاقة مشروعة» بطولة ياسر جلال ومراد مكرم ومي عمر وداليا مصطفى، وعدد آخر من النجوم، وذلك بعدما تصاعدت أحداث الحلقات السابقة ونالت إعجاب الكثيرين.

واستحوذ مسلسل علاقة مشروعة، منذُ حلقاته الأولى على اهتمام وإشادة كبيرة من الجمهور، خاصَّة وأنّه يُناقش عدد من القضايا الاجتماعية، التي تحدث في المجتمع، وتحمل قصته رسائل عديدة للبيوت المصرية.

ويأتي مسلسل علاقة مشروعة ضمن السباق الرمضاني لعام 2023، ويضم كوكبة من النجوم والنجمات، والذي يُعرض على قنوات الحياة وdmc وdmc دراما، لمدة 15 يومًا من شهر رمضان الكريم.

تردد القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال ومي عمر، وداليا مصطفى، والمشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2023 الذي يُعرض على قناتين مختلفتين في شهر رمضان، وتردد القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة، كما يلي:

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 12091. الاستقطاب: أفقي. معامل تصحيح الخطأ: 5/6. معدل الترميز: 27500. الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 11449. الاستقطاب: أفقي. معامل تصحيح الخطأ: ¾. معدل الترميز: 27500. الجودة: HD.

مواعيد عرض الحلقة 11 من مسلسل علاقة مشروعة

ومن المقرر أن تُعرض الحلقة 11 من مسلسل علاقة مشروعة على قناة DMC دراما في الثامنة مساء، ثم الحياة الساعة 9 ونصف مساء، وعلى قناة DMC، الساعة 11 ونصف مساءً.

مسلسل علاقة مشروعة

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة، للفنان ياسر جلال، تدور في إطار رومانسي وتشويقي، حول العلاقات الأسرية والاجتماعية التي تجمع الفنان ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، في إطار من التشويق، إذ يتزوج من الأولى سرًا دون معرفة زوجته، التي هي طليقة شقيق زوجته الأولى، ويحاول بشتى الطرق عدم إظهار الحقيقة لها.