«علاقة مشروعة» الحلقة 10.. شريف يهدد عمرو وبثينة تطلب منه أن يطرده

تفاجئ عمرو (ياسر جلال) بزيارة شريف شقيق بثينة (مي عمر) له في الشركة ويعرفه بنفسه بأنه شقيق زوجته الثانية بثينة، الأمر الذي تسبب في صدمة كبيرة لعمرو.

واتصل عمرو ببثينة لمعرفة منها حقيقة الأمر، لتطلب بثينة من عمرو أن يطرده على الفور، وطلب شريف من عمرو الحصول على وظيفة في شركته، وعندما ظهر على عمرو علامات الرفض، هدده شريف بأنه بمجرد الحصول على الوظيفة سوف يحفظ سر زواجه من شقيقته وعدم إخبار زوجته الأولى.

الحلقة 10 من مسلسل علاقة مشروعة

وبدأت منذ قليل الحلقة العاشرة من مسلسل علاقة مشروعة للفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفى والفنان مراد مكرم، علي قناة DMC والتي تعرض مسلسل علاقة مشروعة في تمام الساعة الثامنة مساء.

الحلقة 9 من مسلسل علاقة مشروعة

وفي الحلقة التاسعة من مسلسل علاقة مشروعة للفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفى، تم كشف سر زواج بثينة وعمرو، وذلك بعد أن قام شريف شقيق بثينه ومراقبتها لحين وصلت لمنزل الزوجية الجديد، ومنها شاهد عمرو أثناء وصوله للمنزل ودخوله لها، واكتشف من خلال حديثه مع حارس المنزل أن بثينه وعمرو متزوجات.

وكان قد قام عمرو بشراء ذلك المنزل بعد عودتهم من أسوان ليكون منزل الزوجية الثاني لهم، بعد تم إتمام زواجهم رسميا بعد معرفته بخبر حملها.

مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة ضمن المسلسلات التي تعرض في النصف الأول من شهر رمضان وهي 15 حلقة، ومن بطولة الفنان ياسر جلال، الفنانة مي عمر، الفنانة داليا مصطفى، الفنان مراد مكرم، ومجموعة من نجوم الوسط الفني.

ويناقش مسلسل علاقة مشروعة العديد من القضايا الاجتماعية المتعلقة بالحياة الزوجية ومن ضمنها العنف الزوجي وتعرض الزوجة للضرب والإهانة من زوجها وما يترتب عليها من نتائج وعواقب جسيمة، كما يناقش قضية الزوجة الثانية وأسباب التعدد ودوافع الزوج لذلك، ويظهر ذلك من خلال علاقة بثينه وعمرو (مي عمر وياسر جلال) وزواجهم عرفيًا ومن ثم إتمام زواجهم رسميا بسبب حمل بثينه من زوجها عمرو بعد طلاقها من أمجد.