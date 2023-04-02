الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل «علاقة مشروعة».. صناع المسلسل يحتفلون بانتهاء التصوير ونجاح المسلسل

الاحتفال بانتهاء
الاحتفال بانتهاء علاقة مشروعة

أعلنت المنتجة مها سليم انتهاء تصوير آخر مشاهد مسلسل "علاقة مشروعة" بالتزامن مع عرضه خلال شهر رمضان الجارى على قناتى dmc والحياة ومنصة watch it.

واحتفل فريق العمل بتصوير آخر المشاهد بحضور المنتجة مها سليم والمنتج محمد سعدى اضافة إلى الأبطال وتم تقطيع تورتة ضخمة احتفالاً بانتهاء العمل.

تفاصيل مسلسل علاقة مشروعة

ويحقق مسلسل علاقة مشروعة نجاحاً وتفاعلاً جماهيرياً كبيراً منذ عرض أول حلقاته، حيث يتصدر ترند موقع جوجل وكذلك توتير بشكل يومى مع عرض كل حلقة جديدة، لاسيما وأن الحلقات تشهد أحداثا مثيرة ومشوقة وغير متوقعة وتحبس أنفاس المشاهدين، بسبب طبيعة القصة القائمة على العلاقات الزوجية والخيانة.

مسلسل "علاقة مشروعة" مكون من 15 حلقة، وهو بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، ميمى جمال، محمود فارس، كريم محجوب، جودى مسعود، كريم عزيز، عمر رزيق، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

ويعرض المسلسل على قناة dmc الساعة 11.30 مساء وتعاد الساعة 8.30 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 3 صباحاً والساعة 9 صباحاً والساعة 2 ظهراً، وعلى قناة الحياة الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى الحياة دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 6.45 صباحاً والساعة 11.45 صباحاً، بجانب العرض على منصة watch it الساعة 10 مساء.

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