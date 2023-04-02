الأحد 02 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد عدلي: المتحدة تساعد على تعزيز الثقافة عند الأطفال

جريدة الدستور

قال السيناريست محمد عدلي إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لديها اهتمام كبير بما تقدمه للطفل، وهو أمر عظيم يحسب لها:"فكرة الاهتمام بالنشء وما تقدمه للأطفال في مصر من خلال أعمال متنوعة كثيرًا مثل يحي وكنوز والمحمية، ورسالة نور، ورحلة سعيدة قبل رمضان.

أضاف عدلي، لـ الدستور:"أنا شايف أن كل هذا أمر عظيم جدًا، ويحسب لذكاء القائمين على الشركة المتحدة وكل هذا سيتضح مردوده بالوقت وسيظهر في ثقافة الجيل الحالي".

وتابع "أري أن كل ما يحدث هو خطوة مهمة في طريق طويل لتعزيز الثقافة عند الاطفال، وأن بسعر الطفل بهوية دولة عظيمة مثل مصر، وأن الموضوع لم يكن مجرد كلام، وأن لدينا تاريخ عظيم فقط لا، بالفعل هذا تغرسه المتحدة في الطفل بداخله عن طريق الأعمال التي تقدمها والتي تحترم عقله والعصر الذي يعيشه، هذا أمر عظيم جدا".

أوضح "هناك ذكاء كبير في اختيار المواضيع التي تتم إنتاجها واختيارها ومراقبة الجودة الفنية الخاصة بها، والاهتمام بظهورها في صورة جيدة، ثانيا الرهان طوال الوقت على القيمة واهتمام للمنتجين بوجود جماهيرية لأعمال، ووجود سوق للانيميشن، كل هذا يحسب المتحدة".

 

الموسم الثاني ليحيي وكنوز

وتدور أحداث الموسم الثاني من "يحيى وكنوز" في إطار من التشويق من خلال مغامرات يحيى وكنوز وعصام وسينو مع عدد من الشخصيات الدرامية الجديدة في هذا الموسم أبرزهم شخصية الدكتور عجيب الذي يجسد دوره الممثل محمد ثروت، وهي شخصية مؤثرة في الأحداث الدرامية تحاول خداع يحيى ورفاقه في بداية الأحداث وتستمر المطاردات بينه وبين يحيى في العالمين الحديث والقديم طول الحلقات.

أبطال مسلسل يحيي وكنوز 2
وشهد الجزء الثاني تواجد عدد من الأبطال وضيوف الشرف منهم الفنان محمد ثروت في دور رئيسي واشتراك خاص للفنان أحمد صلاح حسني والفنان خالد سليم وأشرف عبد الباقي ومحمد عبد الجواد، وغيرهم

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