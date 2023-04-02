الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أيمن الجميل: مشاركة واسعة للقطاع الخاص والمجتمع المدنى بمشروعات التنمية فى عهد الرئيس السيسي

أيمن الجميل
أيمن الجميل

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن ارتفاع معدلات التنمية الشاملة خلال السنوات الثمانية الأخيرة، يأتى من حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تأكيد العمل المستمر فى قطاعات مؤثرة وأولها عدم اقتصار التنمية على العاصمة ومحيطها ، بل جرى العمل على العمل التنموى الشامل فى كل محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات التى كانت مهمشة فى السابق مثل الصعيد وسيناء والمناطق الحدودية ، وعندما جرى التفكير فى تطوير العاصمة كان الاتجاه إلى بناء العاصمة الإدارية الجديدة والتى تعنى تنمية إقليم جديد تماما يمتد من شرق القاهرة وحتى محافظة السويس ومحافظات القناة وسيناء

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل ، أن الفصل والتمييز بين المدن والريف لصالح المدن انتهى تماما فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وأصبحت ثمار التنمية موزعة بالتساوى بين الريف والحضر ، بل إن الريف أصبح لأول مرة فى مقدمة اهتمامات الدولة من خلال مجموعة من المشروعات العملاقة المتكاملة والمبادرات التى تستهدف تحسين جودة الحياة للقاطنين فى الريف ، وفى مقدمة هذه المشروعات مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهى أكبر مشروع تنموى يخص الريف المصرى بأكبرميزانية تجاوزت حتى الآن التريليون جنيه وتستهدف تحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن فى القرى والنجوع.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة Cairo 3A للاستثمار الصناعى والزراعى ، أن من اللافت خلال السنوات الأخيرة التكامل بين القطاع الحكومى ومؤساات الدولة المصرية مع القطاعين الخاص والمجتمع المدنى ، لتكوين شراكات قوية تصب فى تحقيق خطط التنمية الشاملة المستهدفة ، وذلك من خلال مشاركة قوية ومتصاعدة من شركات القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى ،ومنها مشروعات البنية التحتية وإقامة محطات الكهرباء ومياه الشرب ورصف الطرق وتطوير القطاعين الصحى والتعليمى

وتابع أيمن الجميل أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب توافر ثلاثة عناصر أساسية هي التمويل الكافي ، والحلول العلمية والتكنولوجية اللازمة لعملية التحول الأخضر والحفاظ على البيئة، والتوجه إلى مزيد من الشراكات بين القطاع الحكومى والشركات والمؤسسات فى القطاعين الخاص والمجتمع المدنى بما يخدم العمل التنموي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية أطلقت عددا من المبادرات التنموية المستقبلية، فى مقدمتها النقل منخفض الكربون من أجل الاستدامة الحضرية ، ومبادرة المدن المستدامة، و مبادرة أسواق الكربون الأفريقية التي من شأنها تعزيز قدرة الدول الأفريقية على تمويل التحول نحو المدن الذكية الخضراء

وقال أيمن الجميل إن استضافة مصر لمؤتمر المناخ الأخير cop27"، أسهمت فى بلورة مجموعة من الأهداف والمبادرات التنموية ،ومنها العمل بالتوازي لمكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وإتاحة مصادر المياه والطاقة للجميع، وزيادة الاستثمار في العمل المناخي والتنموي وفى مقدمتها الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء التي أطلقتها الحكومة المصرية بوصفها نموذجا لمبدأ توطين التنمية، موضحًا أن المبادرة شهدت مشاركة فعالة من الجامعات والمجتمع المدني وغيرها من الأطراف الفاعلة محليا، بالإضافة إلى الفئات الاجتماعية المختلفة مثل المرأة والشباب والشركات الناشئة والمبادرات غير الهادفة للربح

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

كيف دعمت مصر السعودية فى حل أزمة اليمن ومجابهة تهديدات الحوثى؟

«ابن مصر».. تفاصيل الشهادة الجديدة لبنك مصر

حبس 3 عاطلين لاتهامهم بحيازة 9 كيلو هيروين فى برج العرب

الملا: الاهتمام بتطوير الكوادر البشرية العامل الرئيسي في استمرار الأداء الناجح لشركات البترول

اهتمام سعودى بتعزيز الاستثمار فى مصر: شراكة واعدة وسوق مهمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

مؤمن المحمدي

خال وخال ورشيدى

د. منى حلمى

هى تفعل المستحيل.. وهو لا يفعل الممكن

علي سعدة

لماذا سميت كذبة أبريل؟

إسراء شوقي

مصر والسعودية.. مصالحنا واحدة ورؤيتنا مشتركة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «1- 3»

لواء.حمدى البطران

مسلسل الإمام بين الواقع والدراما

أمل زيادة

بشارة واكيم

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى أكثر من 150 موقعًا ضد التعديلات القضائية