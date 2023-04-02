الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تصدر تريند جوجل| مواعيد عرض مسلسل الصفارة على dmc

مسلسل الصفارة
مسلسل الصفارة

تصدرت الحلقة العاشرة من مسلسل "الصفارة" المذاع على قناة dmc، اليوم الأحد، مؤشرات البحث على موقع "جوجل"، وذلك أثناء عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2023.

ملخص أحداث الحلقة العاشرة

وشهدت أحداث الحلقة العاشرة، ترك شفيق منزله ويذهب بشنطة ملابسه إلى بيت عائلته، ولكنه يجد شقيقه وجيه (طه دسوقى) غاضبا منه بشدة لإفساد علاقته بحبيبته كارما (ماريا أسامة) بسبب علاقاته النسائية المتعددة مع البنات المراهقات ومنهن فتيات صديقات لكارما.

وتعطى شيرين رضا، شفيق خاتما كان قد طلبه منها أن تشتريه له من الخارج أثناء سفرها، وتنصحه بإعطاء الخاتم لزوجته، وتكتشف أن زوجته شيرين صديقتها، وأن شفيق عرف شيرين رضا عندما كانت تقوم بتصوير إعلان للشركة التى يمتلكها شفيق ووقتها عاكسها أمام زوجته وتسبب هذا الموقف فى أزمة وقتها.

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مواعيد عرض مسلسل "الصفارة"

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والإعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

أبطال مسلسل "الصفارة"

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

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تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فيهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجآت غير المتوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.

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