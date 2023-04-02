مسلسل الصفارة يتصدر الترند.. غموض وترقب بنهاية أحداث الحلقة العاشرة

تصدر مسلسل "الصفارة" تريند جوجل، بعد ظهور الفنانة شيرين رضا بشخصيتها الحقيقية ضمن أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل، والنهاية التي تضمنتها الأحداث وظهور الفنان أحمد أمين داخل مكان مكتوف اليدين.



أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل الصفارة

وبدأت الحلقة العاشرة من مسلسل الصفارة، بترك شفيق منزله ويذهب بشنطة ملابسه إلى بيت عائلته، ولكنه يجد شقيقه وجيه "طه دسوقى" غاضبًا منه بشدة لإفساد علاقته بحبيبته كارما "ماريا أسامة" بسبب علاقاته النسائية المتعددة مع البنات المراهقات ومنهن فتيات صديقات لكارما.



أما والدته وداد (إنعام سالوسة) فترفض نومه فى البيت اليوم خوفًا من أن يحزن أخوه وجيه، ليعود شفيق إلى منزله وينام على باب الفيلا، وعندما تستيقظ زوجته شيرين (آية سماحة) وتجده على الباب ويعتذر لها ويطلب مسامحته على تصرفاته وإعطاءه فرصة جديدة، وفجأة تحضر الفنانة شيرين رضا بشخصيتها كممثلة، إلى المنزل فى حين لا يعرف شفيق طبيعة علاقته بها وسبب حضورها.



وتعطى شيرين رضا، شفيق خاتمًا كان قد طلبه شفيق منها أن تشتريه له من الخارج أثناء سفرها، وتنصحه بإعطاء الخاتم لزوجته، وتكشف عن أن زوجته شيرين صديقتها وأن شفيق عرف شيرين رضا عندما كانت تقوم بتصوير إعلان للشركة التى يمتلكها شفيق ووقتها عاكسها أمام زوجته وتسبب هذا الموقف فى أزمة وقتها.



ويستغل شفيق العشاء الرومانسي الذي قام بتحضيره، لمفاجأة «شيرين» زوجته وتقديم الخاتم لها والإفصاح عن مشاعره، إلا أنه يتفاجأ من رد فعلها، لتخبره أن هناك شخصًا آخر في حياتها، يعطيها الحنان والحب الذي لم تجده فيه، ليغضب شفيق ويحاول معرفة من ذلك الشخص، لتخبره أنه ممثل مسرحي ويذهبان سويا لرؤيته.



ويلجأ بعدها شفيق إلى استخدام الصفارة بعد ما فشل في تحسين العلاقة بين شقيقه وخطيبته، وخسر حب «شيرين» له، ليعود إلى نفس اللحظة التي توقف بها وينهار بسبب محاولاته المتعددة، لتنتهي الـ3 دقائق ويظهر مكتف الأيدي، وهذا ما ستكشف عنه حلقة اليوم الأحد.



مواعيد مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والإعادة الساعة 12.45 صباحًا والساعة 12.15 ظهرًا، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحًا والساعة 4.45 ظهرًا، هذا بالإضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.



أبطال مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبدالناصر، وليد عبدالغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبدالفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وعبدالرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub - سعدى وجوهر.