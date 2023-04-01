السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مسلسل الصفارة الحلقة 10.. إطلالة مميزة لـ شيرين رضا بفستان أحمر جذاب

شيرين رضا
شيرين رضا

شهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل الصفارة ظهور الفنانة شيرين رضا  بإطلالة مميزة بفستان أحمر جذاب، بدور صديقة «شيرين» زوجة الفنان أحمد سلامة، وتعمل على إصلاح العلاقة بين أحمد أمين وزوجته «شيرين» التى تجسد دورها الفنانة «آية سماحة».

مسلسل الصفارة الحلقة 10

وتمر علاقة أحمد أمين وأية سماحة فى الحلقة العاشرة بالكثير من التوتر، حيث تقول شيرين لزوجها أحمد أمين :«مش عاجبنى جو التلزيق اللي انت بتعمله وفى حد دخل حياتى».

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اليوم.. إذاعة الحلقة العاشرة من مسلسل «الصفارة» لـ أحمد أمين

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دى أم سي.

قصة مسلسل الصفارة الحلقة 10

وتدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.


ويظهر الفنان أحمد أمين خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" مرة بوزن زائد، ومرة بلطجى وباستايلات شعر مختلفة.

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