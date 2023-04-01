السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل الصفارة.. آية سماحة تتحدث لجمهورها «حلمى بقى حقيقة»

أية سماحة
أية سماحة

نشرت الفنانة آية سماحة بطلة مسلسل الصفارة مع الفنان أحمد أمين صورة لها بمناسبة عيد ميلادها، وقالت فى منشور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "شكرًا على كل مكلمة أو رسالة أو كومنت اتكتبلي عشان عيد ميلادي أو شغلي السنة دي فرحتوني جدا ودي من أحلى سنين حياتي كم الحب والتقدير اللي بشوفه ميتوصفش يا رب أكون فرحتكم زي ما فرحتوني وبسببكم حلمي بقى حقيقة".

 

وتقوم آية سماحة بدور "شيرين" وهى زوجة أحمد أمين فى مسلسل الصفارة، وسوف يعرض اليوم الحلقة العاشرة من مسلسل الصفارة وتدور أحداث المسلسل حول تغير الزمن بمجرد الضغط على صفارة الملك توت.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دى إم سي.

مسلسل الصفارة تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.


ويظهر الفنان أحمد أمين خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" مرة بوزن زائد، ومرة بلطجى وباستايلات شعر مختلفة.


يتعاون الشاعر تامر حسين مع الفنان أحمد أمين  في 3 أغان جديدة بمسلسل "الصفارة" المنافس في دراما رمضان.

 

الأغنية الأولى هي تتر مسلسل "الصفارة" الذى يعرض حصريًا على قناة "dmc"، بالمشاركة مع الفنان هشام عباس، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد وحيد الكينج والأغنية الثانية بعنوان "اللى يحب بابا" ألحان عزيز الشافعى أيضا وتوزيع تومة، وهناك أغنية ثالثة أيضًا ستعرض داخل سياق أحداث المسلسل ألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل وهي بعنوان "القرشين".

الصفارة مسلسل الصفارة الحلقة 10 مسلسل الصفارة الحلقة العاشرة الحلقة 10 مسلسل الصفارة الحلقة العاشرة من مسلسل الصفارة مسلسل الصفارة مسلسلات رمضان 2023 اعلان مسلسل الصفارة مسلسلات رمضان رمضان 2023 مسلسل الصفارة رمضان 2023 رمضان 2023 مسلسلات مسلسل الصفارة ٢٠٢٣ مسلسل الصفارة للعرض في شهر رمضان 2023 مسلسل الصفارة بطولة احمد امين مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

«صحة الدقهلية» تنظم 5 قوافل طبية علاجية خلال شهر مارس

جماهير الأهلى تتوافد على استاد القاهرة لحضور مباراة الهلال السودانى بأبطال إفريقيا

اقتصاديون: رفع الفائدة يكبح التضخم ويخفض الأسعار ويجذب المستثمرين

مسلسل الصفارة.. آية سماحة تتحدث لجمهورها «حلمى بقى حقيقة»

مسلسل الصفارة الحلقة 10.. مواعيد العرض والقناة العارضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

عبد الرحيم طايع

توليفة المتحدة فى رمضان 2023

خالد حريب

طه دسوقى.. مفاجأة المتحدة فى الصفارة

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 3 إسرائيليين في عملية دهس بالخليل.. واستشهاد المنفذ

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات