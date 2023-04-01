اليوم.. إذاعة الحلقة العاشرة من مسلسل «الصفارة» لـ أحمد أمين

تذاع بعد الفطار الحلقة العاشرة من مسلسل الصفارة بطولة الفنان أحمد أمين، حيث تدور أحداث الشخصية الجديدة عن "الشاب الروش" الذي يسعى إلى تخطى أزمة منتصف العمر، ويستعين أحمد أمين بالفنانة شيرين رضا كى تخلصه من هذه الأزمة التى تسبب له مشكلة كبيرة فى حياته خاصة مع زوجته شيرين.

وتناول المسلسل خلال الحلقات الماضية أربع شخصيات للفنان أحمد أمين كان أولها شخصية رجل الأعمال صاحب الوزن الزائد، والشخصية الثانية كانت شخصية مطرب المهرجانات، والشخصية الثالثة كانت شخصية البلطجى، بينما تدور الشخصية الرابعة حول أب لثلاثة أولاد وهم زياد وإياد وبيجاد بينما كانت الشخصية الأخيرة هى شخصية الشاب الروش.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دى أم سي.

مسلسل الصفارة تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

ويظهر الفنان أحمد أمين خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" مرة بوزن زائد، ومرة بلطجى وباستايلات شعر مختلفة.

يتعاون الشاعر تامر حسين مع الفنان أحمد امين في 3 أغان جديدة بمسلسل "الصفارة" المنافس في دراما رمضان .

الأغنية الأولى هي تتر مسلسل" الصفارة" الذى يعرض حصريًا على قناة "dmc"، بالمشاركة مع الفنان هشام عباس، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد وحيد الكينج والأغنية الثانية بعنوان " اللى يحب بابا " ألحان عزيز الشافعى أيضا وتوزيع تومة، وهناك أغنية ثالثة أيضا ستعرض داخل سياق أحداث المسلسل ألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل وهى بعنوان " القرشين".