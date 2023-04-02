مصرع طفل وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

لقي طفل مصرعه وأُصيب آخر بإصابات متنوعة ما بين كسور وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهما لحادث انقلاب دراجة بخارية، نطاق محافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق منشية رضوان أبوكبير، مما أسفر عن مصرع "عدى. ر"، 12 سنة، وإصابة "أحمد. ع"، 10 سنوات بإصابات متنوعة.

وتم الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المتوفي إلى ثلاجة مستشفى أبوكبير، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.