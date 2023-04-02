الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لعاطل قتل شقيقه بسبب أكل القطط بالبحيرة

عاطل
عاطل

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف بالسجن 3 سنوات لعاطل؛ لاتهامه بضرب أفضى إلى  موت لآخر.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 13408 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة كفرالدوار، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كفرالدوار، يفيد ببلاغ قيام المتهم بالتعدي على شقيقه المجني عليه بسلاح أبيض سكين أمام محل سكنهم، وتم نقل المجني عليه إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج ولكنه توفي عقب ذلك.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كفر الدوار، عن أن التحريات توصلت إلى صحة الواقعة وأنه على إثر خلاف نشب بين المتهم "ع.ر.ع" عاطل وبين شقيقة المجني عليه "ع.ر.ع"، داخل مسكنهما بدائرة القسم فقام الأول بالتعدي على شقيقة بسلاح أبيض سكين، بأن سدد له ضربة استقرت في جسده من الجانب الأيمن، مما أدى إلى إحداث إصابته والتي أودت بحياته بعد تلقيه العلاج.

البحيرة قتل عاطل السجن أكل القطط

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