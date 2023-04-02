«الأرصاد» تكشف توقعات درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة اليوم، وحتى مطلع الأسبوع المقبل على جميع أنحاء الجمهورية.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية المصرية، إن البلاد خلال الفترة الماضية شهدت انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل، ولكن اعتبارًا من اليوم سنشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة بشكل ملحوظ على أغلب أنحاء الجمهورية.

وتابعت أن ارتفاع درجات الحرارة يتراوح ما بين 3 لـ8 درجات مئوية حتى نهاية الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع المقبل، مضيفة أن هناك ارتفاعًا تدريجيًا، وذلك يرجع بسبب مصادر الكتل الهوائية جنوبية قادمة من مناطق صحراوية، فهي تعرف أنها دافئة ومرتفعة في درجات حرارتها.

وأشارت إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيساعد بشكل كبير على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، لتسجل القاهرة الكبرى العظمي 27 درجة مئوية مع منتصف الأسبوع ذروة الارتفاعات خلال هذا الأسبوع 32 و33 درجة مئوية.

وأضافت أنه من دخول فترات الليل وساعات الليل المتأخرة والصباحر الباكر يحدث انخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تتجاوز درجات الحرارة بين فترات النهار وفترات الليل 12 و13 درجة مئوية، خاصة أن الكتل الهوائية القادمة من المناطق الصحراوي تكون نسب الرطوبة منخفضة، مما يجعل المواطنون يشعرون بالبرودة في أغلب فترات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية.

وتوقعت أن الغد وبعد الغد مع ارتفاع درجات الحرارة يشهد الطقس بعض الأتربة العالقة في سماء أغلب محافظات الجمهورية خلال فترة النهار، كما تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة النهار، لأن ذلك يشعر المواطن بارتفاع درجات الحرارة، وخلال فترة السحور تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل لتعويض الجسم ما يفقده خلال الصيام نهار.