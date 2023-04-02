الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الناتو: المقاتلات الفنلندية تتدرب مع طائرات الحلف فوق سماء البلطيق

الناتو
الناتو

أفاد حلف شمال الأطلسى (الناتو) بأن الطائرات المقاتلة الفنلندية وطائرات الحلفاء تدربت معًا فوق سماء البلطيق.

 

وقال الحلف - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - "إنه بدعم من طائرات التزود بالوقود جوًا، تضمنت التدريبات أيضا ما يصل إلى 20 طائرة مقاتلة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإستونيا وهولندا حيث شحذوا قدرتهم على العمل بفعالية معًا".


يذكر أن أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرج، أعلن أمس الجمعة أن فنلندا سوف تنضم رسميًا إلى التحالف في الأيام القادمة.

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