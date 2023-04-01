إخاء شعراوي لـ«فرانس 24»: الموسم الدرامي شهد تنوعا وعودة الدراما الدينية أبرز مميزاته

حل الكاتب الصحفي الزميل إخاء شعراوي، ضيفا على برنامج "هوا مصر" الذي يعرض على شاشة قناة "فرانس 24"، وذلك للحديث عن الموسم الدرامي الرمضاني 2023، وأبرز المتغيرات التي طرأت على سوق الإنتاج الدرامي.

قال شعراوي، إن الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام، شهد تنوعا كبيرا في الأعمال الدرامية، مؤكدا أن أبرز ما يميز دراما رمضان 2023 هو عودة الأعمال التاريخية الدينية، إذ قدمت الدراما هذا العام مسلسل "رسالة الإمام" الذي يرصد سيرة ومسيرة الإمام الشافعي، وما عاناه لنشر مذهبه.

أضاف شعراوي أن الأعمال الكوميدية هذا العام تمثل نقلة كبيرة في عالم الدراما الكوميدية، موضحا أن أبرز المسلسلات الكوميدية تجنبت الاعتماد على الإفيهات وارتكزت على كوميديا الموقف، وهو ما يميز الكوميديا ويجعلها تعيش بمرور الزمن.

وعن الانتقادات الموجهة لبعض الأعمال قال إخاء شعراوي: "الانتقادات مستمرة كل موسم وستستمر ولن تتوقف ابدا، ولا يوجد عمل فني واحد عليه إجماع، ولكن في المجمل الدراما هذا العام شهدت تنوع كبير وبرغم بعض الأخطاء والهفوات الصغيرة، إلا أن الموسم في مجمله ناجح جدا".