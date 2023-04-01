«سويلم» و«الغضبان» يبحثان إزالة التعديات على المجاري المائية

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حيث تم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة ومنها معالجة مياه الصرف الزراعى، إضافة لمناقشة إنهاء هذه المشروعات فى موعدها المحدد، طبقًا للبرنامج الزمنى لها.

كما تم خلال اللقاء استعراض التنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة وإزالة التعديات على المجاري المائية والترع والمصارف، للحد من التعديات على القطاع المائى والحفاظ على الموارد المائية المتاحة.

تحسين الصرف الزراعي فى مساحة عشرة آلاف فدان

كما تم استعراض عدة مشروعات تنفذ حاليا لمعالجة مياه الصرف الزراعى، منها محطة شادر عزام التى تضم ثلاثة وحدات لصرف 2 متر مكعب في الثانية، لكل وحدة لرفع المياه من مصرف شادر عزام إلي مصرف بحر البقر، إضافة إلى تنقيذ مشروع تحسين الصرف الزراعي فى مساحة عشرة آلاف فدان فى سبيل زيادة فرص الاستثمار والتوسع الزراعي.

عقد اللقاء بحضور المهندس محمد صالح الوكيل الدائم للوزارة، والمهندس على منوفى رئيس مصلحة الري، والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير.