الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرى: طوارئ لضمان مناسيب الترع والمصارف خلال فترة أقصى الاحتياجات

جولة وزير الرى
جولة وزير الرى

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أعمال تطهيرات فرع رشيد وعدد من الترع الرئيسية ومحطات العطف بمحافظة البحيرة، وذلك فى إطار متابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات المقبلة ومتابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع بمختلف المحافظات.

كما تفقد سويلم، اليوم الجمعة، فرع رشيد فى موقعين "كفر الزيات - المسافة من دسوق حتى ادفينا" وترع المحمودية والخندق الشرقى وساحل مرقص والرشيدية الغربية والجنابية الشرقية وشيشت الأنعام بمحافظة البحيرة للاطمئنان على موقف أعمال التطهيرات واستقرار الجسور وقدرة هذه المجاري المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة ، كما تفقد محطات العطف التى تغذى ترعة المحمودية من فرع رشيد.

وأشاد الدكتور سويلم، بأداء العاملين بقطاع حماية نهر النيل في مناطق الزيارة والعاملين بمحطات العطف، حيث وجه بصرف مكافآت لهم.

إمرار التصرفات المائية المطلوبة واستقرار المناسيب

txt

وزير الرى: خطة متكاملة لمعالجة وتدوير مياه الصرف الزراعى

txt

وزير الرى يترأس لجنة تراخيص المشروعات الاستثمارية على الشواطئ المصرية

كما وجه الدكتور سويلم، خلال الزيارة، بمواصلة أعمال التطهيرات ونهو ما تبقى منها قبل فترة أقصى الاحتياجات لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة واستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع، كما وجه أيضًا بالإسراع في تطهير ترع ساحل مرقص والخندق الشرقى والجنابية الشرقية وشيشت الأنعام وتحديد المسئولين عن أي قصور في الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

txt

وزير الرى: خطط للتعامل مع تفاقم ندرة المياه على مستوى العالم

txt

وزير الرى: مصر أعلنت موقفها المائى فى مؤتمر الأمم المتحدة

كذلك، وجه وزير الري بالإسراع في صيانة بوابات حجز دنشال ودراسة الموضوع بمعرفة التفتيش الفني بالوزارة لتحديد الإسلوب الأمثل لإصلاح الأعطال الموجودة بالبوابات ومنع تكرارها.

كما أكد وزير الري مسئولى محطات العطف بضرورة المتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة لأعمال تشغيل وصيانة المحطات، والاطمئنان على خطوط التغذية الكهربائية المغذية للمحطات لضمان جاهزيتها وقدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة لفم ترعة المحمودية.

وأكد ضرورة مواصلة التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا لضمان توفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالى لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.

اعمال تطهير أداء العاملين التغذية الكهربائية الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية المجاري المائية المصارف ترعة المحمودية خطوط التغذية الكهربائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 15 مصابًا في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

«التايم» تكشف خطط التصعيد الأمنى فى أمريكا بعد توجيه اتهام جديد لترامب

ضخ 50 طن أرز بالمعارض في دمياط

وزير الرى: طوارئ لضمان مناسيب الترع والمصارف خلال فترة أقصى الاحتياجات

ضبط المتهمين بقتل مسجل خطر وإصابة آخر فى بركة السبع

ضبط 69 سلاحًا ناريًا و290 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

أحمد عاطف

من الكتيبة 101

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يفرض إغلاقًا على الضفة الغربية ومعابر غزة خلال عيد الفصح

إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط