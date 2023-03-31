وزير الرى: طوارئ لضمان مناسيب الترع والمصارف خلال فترة أقصى الاحتياجات

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أعمال تطهيرات فرع رشيد وعدد من الترع الرئيسية ومحطات العطف بمحافظة البحيرة، وذلك فى إطار متابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات المقبلة ومتابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع بمختلف المحافظات.

كما تفقد سويلم، اليوم الجمعة، فرع رشيد فى موقعين "كفر الزيات - المسافة من دسوق حتى ادفينا" وترع المحمودية والخندق الشرقى وساحل مرقص والرشيدية الغربية والجنابية الشرقية وشيشت الأنعام بمحافظة البحيرة للاطمئنان على موقف أعمال التطهيرات واستقرار الجسور وقدرة هذه المجاري المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة ، كما تفقد محطات العطف التى تغذى ترعة المحمودية من فرع رشيد.

وأشاد الدكتور سويلم، بأداء العاملين بقطاع حماية نهر النيل في مناطق الزيارة والعاملين بمحطات العطف، حيث وجه بصرف مكافآت لهم.

إمرار التصرفات المائية المطلوبة واستقرار المناسيب

كما وجه الدكتور سويلم، خلال الزيارة، بمواصلة أعمال التطهيرات ونهو ما تبقى منها قبل فترة أقصى الاحتياجات لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة واستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع، كما وجه أيضًا بالإسراع في تطهير ترع ساحل مرقص والخندق الشرقى والجنابية الشرقية وشيشت الأنعام وتحديد المسئولين عن أي قصور في الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

كذلك، وجه وزير الري بالإسراع في صيانة بوابات حجز دنشال ودراسة الموضوع بمعرفة التفتيش الفني بالوزارة لتحديد الإسلوب الأمثل لإصلاح الأعطال الموجودة بالبوابات ومنع تكرارها.

كما أكد وزير الري مسئولى محطات العطف بضرورة المتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة لأعمال تشغيل وصيانة المحطات، والاطمئنان على خطوط التغذية الكهربائية المغذية للمحطات لضمان جاهزيتها وقدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة لفم ترعة المحمودية.

وأكد ضرورة مواصلة التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا لضمان توفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالى لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.