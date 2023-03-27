وزير الرى يترأس لجنة تراخيص المشروعات الاستثمارية على الشواطئ المصرية

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا، اليوم الأحد، وذلك لمتابعة الإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ والمعنية بالموافقة على كافة التراخيص على امتداد الشواطئ المصرية.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.

بحث طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة



كذلك، تم خلال الاجتماع، التأكيد على تنفيذ كافة الأعمال وذلك بعد دراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، والمهندس محمد غطاس رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بهيئة حماية الشواطئ، والمهندسة سلوى عبد الفتاح مدير عام المكتب الفني لرئيس هيئة حماية الشواطئ.

كما عقد الاجتماع، بحضور الدكتور محب إسكندر نائب مدير معهد بحوث الشواطئ، و المهندس أحمد عبد العزيز بالمكتب الفني لوزير الري، والمهندس أحمد شمس بهيئة حماية الشواطئ.

يأتي ذلك في أعقاب جولة تفقدية للدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، فور عودته من زيارته الرسمية لنيويورك، مقر الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الجيزة لمتابعة منظومة العمل.

كان وزير الموارد المائية والري، قد حضر فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الخاص بالمياه في نيويورك، وأيضًا استعراض خطة مواجهة التغيرات المناخية على الموارد المائية.