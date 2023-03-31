وزير الرى: خطة متكاملة لمعالجة وتدوير مياه الصرف الزراعى

تواصل وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في هيئة الصرف، تنفيذ خطة أعمال متكاملة لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لمختلف زمامات الأراضى الزراعية، من خلال محطات مياه الصرف الزراعى المعالجة، خاصة المناطق التي لا تصل إليها مياه الترع والمصارف العادية، بهدف زيادة مساحات الأراضى الزراعية المستصلحة، وأيضًا متابعة مناسيب المياه اللازمة وحل أي أزمات تواجه المزارعين في الحصول على المقننات المائية اللازمة.

في هذا الإطار، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي.

كما استعرض وزير الموارد المائية والري خطة أعمال مواجهة التصحر، مثل مشروعات بحر البقر والحمام، مشيراً إلى أنه يتم بذل جهود كبيرة لمواجهة التحديات المائية من خلال تنفيذ العديد من مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، خاصة أن هذه المشروعات تهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة.

عدة مشروعات قومية لمواجهة التحديات المائية

ولفت وزير الموارد المائية والري إلى الاهتمام الكبير خلال الفترة الحالية بتنفيذ عدة مشروعات قومية لمواجهة التحديات المائية الحالية والناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والتى تتضمن تنفيذ مشروعات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، ومنها مشروع بحر البقر ومحطة الحمام ومشروع المحسمة.

زيادة مساحات الأراضى الزراعية المستصلحة



وأكد الدكتور هاني سويلم أن مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي تستهدف زيادة مساحات الأراضي الزراعية المستصلحة، والتى تحقق التنمية الزراعية من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى، إضافة إلى توفير مزيد من فرص العمل.