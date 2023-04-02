الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نهى دنيا الأم المثالية لعام 2023 بقائمة السيدات الأكثر تأثيرًا في المجتمع المدني

نهى سمير
نهى سمير

كرم مجلس الشباب المصري "عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، الدكتورة نهى سمير عميدة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بإعطائها درع "الأم المثالية" لعام 2023، وذلك خلال حفل تكريم الأمهات المثاليات على قائمة السيدات الأكثر تأثيرًا في المجتمع المدني المصري والعمل العام والذين تم اختيارهم من منظمات المجتمع المدني كنماذج ناجحة للأمهات المصريات اللاتي نجحن في ترك بصمة قوية بالمجتمع المدني المصري. 

وقد تم تنصيب دكتورة نهى عميدًا لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، وهي أستاذ الهندسة البيئية تخصص هيدروليكا بيئية"، حيث قامت بنشر ما يزيد عن 100 بحث و5 كتب دولية في مجال البيئة، وتدرجت فى المناصب من رئيس قسم الهندسة البيئية، ثم وكيل شئون البيئة والمجتمع، إلى أن وصلت إلى عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية. 

هذا بالإضافة إلى اعتمادها كاستشاري بيئي من وزارة البيئة، ولها العديد من الأنشطة في أنشطة المجتمع المدني والعمل الأهلي، نذكر منها على سبيل المثال مشروع شركاء في المناخ ومبادرة سفراء المناخ ومنصة شمس للمناخ، ومشروع شمس بي جرين الحائز على أفضل مشروع بيئي مستدام ذكي على مستوى محافظة القاهرة.

أقيم حفل التكريم بحضور دكتورة دعاء زهران رئيس مجلس إدارة دعم المرأة، والدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري. 

وقالت الدكتورة نهى دنيا عميدة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، إن الكلية تشارك ببرامج بينية في الجامعة الأهلية بهدف مساعدة الطلاب في تأهيلهم اسوق العمل بعد التخرج.

وتابعت: "نسعى ونعمل باجتهاد طوال الوقت حتى يتم تنفيذ البرامج بشكل جيد".

وكشفت دنيا عن مشاركة الكلية ببرنامج خاص في الطاقة الجديدة بالتعاون مع كلية الهندسة، وبرنامج آخر خاص بالتنوع البيولوجي بالتعاون مع كلية العلوم، بالإضافة إلى برامج أخرى لم يتم تحديدها حتى الآن.

وأكدت عميدة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، أن تلك البرامج تساعد الطلاب كثيرًا في تأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج وتمكنهم من الحصول على فرص ممتازة دون معوقات، مؤكدة أن بدء تطبيق البرامج السابق ذكرها تحدده إدارة جامعة عين شمس.

واستطردت عميدة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس حديثها: "أننا نقوم بتوفير فرص تدريبية بصفة مستمرة للطلاب لنتمكن من تأهيلهم لسوق العمل، موضحة أن الكلية تقدم عدد من الدورات البيئية تشمل "تقييم الأثر البيئي، ودورات خاصة بالحاسب الآلي، وأخرى خاصة ببرنامج سفراء المناخ".

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