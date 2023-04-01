داعية: قهرنا جيش إسرائيل بهتافات الله أكبر.. وعبرنا القناة حاملين المصاحف

وجه الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، تحية من أعماق قلبه لشهدائنا الأبرار الذين عبروا قناة السويس والساتر الترابي.

وقال خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc": "عبرنا الساتر الترابي بعزيمة وإيمان قوي يوم 10 رمضان والناس صايمة، وماسكين المصاحب، وقهرنا الجيش الذي قالوا عنه إنه لا يقهر، مفيش حاجة لا تقهر طالما قلنا الله أكبر، ربنا قال وكان حقًا علينا نصر المؤمنين".

وأردف: "حق لنا أن نفرح بهذا اليوم، تحرير سنة فضل وخير لكل مؤمن، سيناء أرض مصرية، لكنها أرض لها قدسيتها، كل أشقائنا العرب يفرحوا لنا، لأنه نصر لكل المؤمنين، ربنا نصر المؤمنين على الصهاينة المغتصبين المعتدين".

ولفت عبدالمعز، إلى أن أول محطة في رحلة الإسراء قال جبريل للنبي (ص) انزل صلي ركعتين، هذه أرض طيبة، أما ثاني محطة، قال له انزل صلي في هذا الوادي (وادي طوى المقدس)، الذي قال عنه الله تعالى لموسى بن عمران، "فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى".