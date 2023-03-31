رمضان عبدالمعز: العفو هو طريقك إلى التقوى والجنة

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن رمضان هو شهر العفو والله يحب العفو، مضيفًا: «أجمل دعاء عندنا معتمد في ليلة القدر - أعظم وأجمل ليالي رمضان - نقول فيه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا».

وأضاف عبدالمعز، خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «DMC»: «إذا كان الله -عز وجل- يحب العفو، فيجب نحن أيضًا أن نحب العفو» مشيرًا إلى أننا في رمضان نتزود بالطاعات ونتقرب إلى الله.

وأكد رمضان عبدالمعز، أن العفو هو طريق الجنة، متابعًا: «اللي هيوصلك للتقوى إنك تكون من العافين عن الناس» مستشهدًا بقوله تعالى: «وأن تعفوا أقرب للتقوىٰ».

وتابع: «الطبيعي أن يُظلم الإنسان من الناس وهذا وقت العفو»، مؤكدًا أن الشخص الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب.