رمضان عبدالمعز: طاعة الله من أهم أسباب النصر في الحروب

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، إن طاعة الله من أهم أسباب التمكين من النصر، مشيرًا إلى أن اليوم تحل ذكرى انتصار العاشر من رمضان، وربنا علمنا نفرح بنصر الله، وسنظل نعلم أولادنا، إن ربنا كفى بربك هاديا ونصيرًا، وإن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم.

وتحدث عبدالمعز، خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، عن أسباب النصر والتمكين، قائلًا: "رقم واحد الإيمان بالله وطاعته، تؤمن بالله وقضيتك، ومن ظن إن ربنا هينصر أهل الباطل على أهل الحق يبقى ظن بالله الظنون".

ولفت إلى أن سيدنا عمر بن الخطاب، عندما خرج الجيش الإسلامي في الفتوحات، وكان القائد العام له سعد بن أبي وقاص، قال له "يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله، فإن الله لا يمحو السيء بالسيء"، معقبًا: "قال له خليك مؤمن وصالح، ربنا لا ينصر الظالمين ولا المعتدين".

وأردف: "سعد بن أبي وقاص خال النبي (ص) ، والنبي دعا لسعد ابن أبي وقاص، اللهم استجب لسعد إذا دعاك، ورغم أنه كان مستجاب الدعوة، عمر بن الخطاب قال له متتغرش".