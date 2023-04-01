السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رمضان عبدالمعز: طاعة الله من أهم أسباب النصر في الحروب

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، إن طاعة الله من أهم أسباب التمكين من النصر، مشيرًا إلى أن اليوم تحل ذكرى انتصار العاشر من رمضان، وربنا علمنا نفرح بنصر الله، وسنظل نعلم أولادنا، إن ربنا كفى بربك هاديا ونصيرًا، وإن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم.

وتحدث عبدالمعز، خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، عن أسباب النصر والتمكين، قائلًا: "رقم واحد الإيمان بالله وطاعته، تؤمن بالله وقضيتك، ومن ظن إن ربنا هينصر أهل الباطل على أهل الحق يبقى ظن بالله الظنون".

ولفت إلى أن سيدنا عمر بن الخطاب، عندما خرج الجيش الإسلامي  في الفتوحات، وكان القائد العام له سعد بن أبي وقاص، قال له "يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله، فإن الله لا يمحو السيء بالسيء"، معقبًا: "قال له خليك مؤمن وصالح، ربنا لا ينصر الظالمين ولا المعتدين". 

وأردف: "سعد بن أبي وقاص خال النبي (ص) ، والنبي دعا لسعد ابن أبي وقاص، اللهم استجب لسعد إذا دعاك، ورغم أنه كان مستجاب الدعوة، عمر بن الخطاب قال له متتغرش".

اقرأ ايضًا: 

رمضان عبدالمعز: الرحمة أكثر صفة جاءت فى القرآن الكريم

رمضان عبدالمعز: العفو هو طريقك إلى التقوى والجنة

رمضان عبدالمعز طاعة الله أهم أسباب النصر أسباب التمكين التمكين من النصر

مواد متعلقة

شيخ الأزهر: الإسلام حرم ضرب الزوجات بنص القرآن

شيخ الأزهر: «واضربوهن» ليست حُجة لتأصيل ضرب المرأة

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل على قناة الحياة و DMC

إدوارد لـ«القاهرة الإخبارية»: «هناك قضايا عدة ستطرح خلال حلقات حضرة العمدة»

القاهرة الإخبارية: القوى السودانية تحدد 6 أبريل موعدًا لتوقيع الاتفاق النهائى

إدوارد لـ«القاهرة الإخبارية»: لهذا السبب قدمت الشرير بشكل كوميدى فى «حضرة العمدة»

إدوارد: أشكر الشركة المتحدة لاحترامها عقل المشاهد العربى

من كواليس حضرة العمدة.. إدوارد لـ«القاهرة الإخبارية»: هدفنا القضاء على الختان وزواج القاصرات

الأكثر قراءة

السيسي لأحد الجنود: «معاك 10 شهور في الجيش ولازم تطلع من هنا بشهادة تعليمية»

الرئيس السيسى يحث الجنود بالقناة على التدريب الدائم وعدم الخوف (فيديو)

السيسى لأحد الجنود: «كنت بقعد فى الجيش 40 يوم وأنزل 5 أيام إجازة» (فيديو)

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 للعاملين بقطاع البترول

بعد عثور محمد رمضان على بلال شامة.. مفاجأت في الحلقة 10 من«جعفر العمدة»

اليوم.. إذاعة الحلقة العاشرة من مسلسل «الصفارة» لـ أحمد أمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

عبد الرحيم طايع

توليفة المتحدة فى رمضان 2023

خالد حريب

طه دسوقى.. مفاجأة المتحدة فى الصفارة

سارة الشلقاني

«أحسن القصص».. حكايات انتصار العاشر من رمضان

طارق عتمان

انتصار العاشر من رمضان.. المعركة مستمرة

ماجد حبته

يوم أفقدنا كل الأعداء توازنهم

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا