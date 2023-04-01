السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس أوكرانيا يفرض عقوبات جديدة على شركات وأشخاص روس

الرئيس الأوكرانى
الرئيس الأوكرانى

فرض الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم، بفرض عقوبات جديدة على 33 مواطنًا روسيًا و225 شركة تابعة لروسيا.

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية في مرسوم نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، عن أن العقوبات ضد جميع الأفراد الـ33 سارية لمدة 10 سنوات. 

وأشار المرسوم الرئاسي الأوكراني إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول، ووقف العمليات التجارية، وإلغاء التراخيص وغيرها من القيود نحو 11 إجراء، كما يتم فرض قيود على الكيانات القانونية لمدة 10 سنوات، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية.

 

روسيا تعزز إنتاج الذخائر العادية وعالية الدقة لمواجهة أوكرانيا

وفى وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن موسكو ستعزز إنتاج الذخائر العادية وذات الدقة العالية لمواجهة أوكرانيا.

وأضاف الوزير الروسي خلال اجتماع عقده بشأن تزويد القوات الروسية بالذخيرة في مقر القوات المشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا، أن موسكو عززت إنتاج الذخائر العادية وذات الدقة العالية لتأمين احتياجات القوات الروسية «لتنفيذ العملية العسكرية في أوكرانيا».

كشف «شويجو» عن تحديد حجم إمدادات الذخيرة الأكثر طلبا من القوات الروسية، ويتم اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة إنتاجها.

فيما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن بلاده ترى العملية العسكرية في أوكرانيا، السبيل الوحيد لتحقيق أهدافها.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن الكرملين يعتبر الخطوات الغربية وخصوصًا الأمريكية، من شأنها تصعيد الأمر وليس حل الأزمة.

 

واشنطن: أوكرانيا لن تستعيد الأراضي بالكامل من روسيا 

يأتي هذا فيما قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أمس الجمعة، خلال حدث افتراضي نظمه موقع "ديفينس ون"، إن أوكرانيا لن تكون قادرة على استعادة الأراضي بالكامل من روسيا في المستقبل القريب.

وقال «ميلي» إن استعادة الأوكران للأراضي من روسيا مهمة عسكرية جادة وصعبة للغاية لكنها ليست مستحيلة، ولا يعتقد أن هذا ممكن على المدى المنظور أو خلال هذا العام.

الرئيس الأوكراني عقوبات جديدة روسيا الرئاسة الأوكرانية العمليات التجارية

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