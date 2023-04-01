موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل «1000 حمدلله على السلامة»

زادت معدلات البحث عن موعد عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 10 بطولة النجمة يسرا قبل انطلاق الحلقة على قناة CBC ومنصة WATCH IT.

موعد عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 10

نقدم لمتابعي الدستور تفاصيل وموعد عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 10 بطولة النجمة يسرا حيث يعرض المسلسل على قنوات سي بي سي ومنصة واتش إت وفقا للمواعيد التالية:

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 10 تعرض اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء على قناة سي بي سي العامة ويعاد على مدار اليوم بمعدل 4 مرات يوميا كما تعاد الحلقة العاشرة من المسلسل في الحادية عشرة مساء بينما تعرض على سي بي سي دراما المسلسل للمرة الأولى في تمام الساعة السادسة والربع والإعادة في الثانية عشرة والنصف صباحا كما يعرض المسلسل في التوقيت نفسه على منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة عدد كبير من النجوم رفقة النجمة يسرا، حيث يتواجد معها عدد كبير من النجوم بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب في المسلسل ومن أبطال العمل شيماء سيف ومايان السيد ومحمد ثروت، والمخرج الشاب عمرو صلاح والمؤلف محمد ذوالفقار ليصبح المسلسل بالكامل شبابيا بالدرجة الأولى والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض العمل على شاشة قناة سي بي سي ومنصة واتش إت.

وتدور قصة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة حول قصة الدكتورة سامية جاهين التي تعود من الهجرة بعد 25 عاما مع ابنائها من أجل تنفيذ وصية زوجها للحصول على الميراث للتفاجئ بتغير المجتمع وتقابل الكثير من المواقف الكوميدية بسبب عدم إلمامها بالمجتمع خلال الفترة الماضية.

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